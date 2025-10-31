Diário do Nordeste
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
O 10º Distrito Policial (10º DP), da Polícia Civil, investiga o caso

Segurança

Homem é baleado dentro de motel em Fortaleza

A Polícia Civil investiga o caso e busca pelos suspeitos de cometerem o crime

Redação 24 de Dezembro de 2024
Mix Mateus

Negócios

Mix Mateus terá nova loja em Fortaleza na Avenida Sargento Hermínio; veja local

Além da bandeira de atacarejo, empreendimento contará ainda com um estabelecimento de eletro

Luciano Rodrigues 04 de Dezembro de 2024
Fábrica da Guararapes na Avenida Sargento Hermínio

Negócios

Antiga fábrica da Guararapes dará lugar a novo shopping em Fortaleza

Primeiras lojas confirmadas são do Grupo Mateus

Luciano Rodrigues 03 de Dezembro de 2024
PM

Segurança

Policial aposentado da PRF tenta matar companheira dentro de apartamento, em Fortaleza

O homem morreu. Ele teria tirado a própria vida após o ato

Redação 12 de Maio de 2024
policial militar baleado que morreu

Segurança

Policial militar baleado na cabeça durante folga morre nesta quinta-feira (14)

Leonardo Jader Gonçalves Lírio tinha 30 anos e foi surpreendido por criminosos que dispararam contra ele e o roubaram no bairro Padre Andrade

Redação 14 de Abril de 2022
Imagem de câmera mostrando suspeitos divididos em duplas realizando ação criminosa em agência bancária

Segurança

Quatro suspeitos de furto a banco são presos em flagrante com quase R$ 16 mil em Fortaleza

Grupo tinha acabado de furtar caixa eletrônico de agência bancária no bairro Parangaba

Redação 23 de Agosto de 2021

Metro

Chão cede e alunos caem em buraco no laboratório de escola no Padre Andrade

Dois alunos ficaram feridos; professor também caiu

Redação 07 de Fevereiro de 2020

Segurança

Executado em transporte por aplicativo foi atraído por mulher ao local do crime

A suspeita foi presa dentro de uma residência junto com um homem que tem envolvimento com ações criminosas na região

Redação 20 de Setembro de 2019