Quatro suspeitos de furto a banco são presos em flagrante com quase R$ 16 mil em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, nesse sábado (21), quatro suspeitos de furto a uma agência bancária em Fortaleza. Foram apreendidos com os indivíduos, artefato para realizar saques de depósito de caixas eletrônicos, um carro e R$ 15.839 em espécie.

Após serem presos, os suspeitos foram levados à sede da Polícia Federal (PF), na Capital, onde se constatou que eles faziam parte de uma quadrilha responsável pelo mesmo crime em outros estados. Os suspeitos foram identificados como:

Breno Santos Gonçalves, 23 anos, com antecedentes criminais por receptação;

Roger Bertoldo de Sousa, 18, também com antecedentes por receptação;

Emily da Sillva Lourenço, 20;

Kayrlla Micaela dos Santos Pereira, 22.

Na sede da PF, foi lavrado termo de prisão em flagrante conforme artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Como foi a ocorrência

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou, por volta das 15h, composições policiais para abordar um carro branco no qual havia cinco pessoas com atitudes suspeitas. O veículo foi interceptado pelos agentes no cruzamento da Avenida Mister Hull com Rua Dracon Barreto.

Legenda: Carro foi interceptado por policiais no bairro Padre Andrade Foto: divulgação

Momentos antes da abordagem, o motorista do automóvel conseguiu fugir. No entanto, o resto do grupo ficou retido pela Polícia. Ao fazerem as buscas, os agentes apreenderam R$ 12 mil em espécie, recém-furtados de um caixa eletrônico de uma agência bancária do bairro Parangaba.

Uma das mulheres integrantes do grupo confessou, durante a abordagem, que os suspeitos estavam hospedados em um apartamento na Avenida Dioguinho, na Praia do Futuro, com uma quantia aproximada de R$ 3,5 mil.

Logo após, a viatura se deslocou ao endereço citado e localizou o resto do dinheiro.

Além disso, foram apreendidos com o grupo diversos comprovantes de movimentações bancárias, fita adesiva e ferramentas para confecção do artefato usado para os saques irregulares.