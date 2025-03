Homem com mandado de prisão é preso com auxílio de reconhecimento facial durante Clássico-Rei

Um homem com mandado de prisão em aberto por receptação foi preso durante o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará na Arena Castelão na tarde deste sábado (15), com auxílio do sistema de reconhecimento facial implantado no estádio. O nome do suspeito constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após ser reconhecido, o torcedor abordado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na arquibancada da arena e levado ao 16º Distrito Policial (DP) no bairro Dias Macedo. Agora, ele ficará à disposição da Justiça.

Conforme a SSPDS, o homem de 36 anos, que era foragido da Justiça pelo crime de receptação, também possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

Reconhecimento facial

O reconhecimento facial no Castelão foi inaugurado neste sábado em alguns setores, no primeiro dia da final do Campeonato Cearense. A tecnologia é um investimento do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), da Empresa de Tecnologia do Ceará (Etice) e da Secretaria de Esportes do Estado (Sesporte).

Segundo Rogério Pinheiro, secretário de Esportes, o sistema "funcionou perfeitamente". Chegaram a entrar entre 600 e 700 torcedores por minuto nos instantes que antecederam o início da partida.

