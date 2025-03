Sistema de reconhecimento facial no Castelão funcionará por completo em estreia do Fortaleza na Série A

O sistema de reconhecimento facial no Castelão funcionará por completo em Fortaleza x Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro. A implantação do sistema está sendo gradual e a Secretaria do Esporte (Sesporte) divulgou, nesta sexta-feira (14), o cronograma de implantação do reconhecimento facial no estádio até estar chegar em sua totalidade.

A medida segue a determinação emitida pelo Ministério Público do Estado do Ceará – Núcleo de Defesa do Torcedor (NUDTOR).

O cronograma de implantação gradual do sistema de Reconhecimento Facial nos acessos ao Estádio têm como objetivo garantir a segurança e a integridade física dos torcedores, assim como a proteção do patrimônio público.

A Sesporte solicitou a colaboração da Federação Cearense de Futebol (FCF), Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube para o cumprimento das medidas estabelecidas, garantindo a efetiva implementação do sistema dentro dos prazos definidos.

Cronograma

15/03/2025 (Fortaleza x Ceará): Os setores Premium, Especial e Camarotes deverão ter acesso exclusivo por reconhecimento facial. Nos demais portões, serão mantidos os moldes anteriores;

19/03/2025 (Ceará x Juazeirense-BA): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando os setores Inferior Central e Superior Central. Nos demais portões, serão mantidos os moldes anteriores;

22/03/2025 (Ceará x Fortaleza): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando o setor Inferior Norte. Nos demais portões, serão mantidos os moldes anteriores;

A confirmar (Fortaleza x CRB-AL): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando o setor Inferior Sul. Nos demais portões, serão mantidos os moldes anteriores;

29/03/2025 (Fortaleza x Fluminense-RJ): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando os setores Superior Norte e Superior Sul, alcançando a totalidade do Estádio.

Cadastro

As informações colhidas pelo sistema serão automaticamente enviadas aos clubes para serem usadas no ato de compra do ingresso. Crianças a partir de dois anos de idade devem ser cadastradas para entrarem nos jogos.

As pessoas que iniciaram o cadastramento e não finalizaram as etapas devem acompanhar o processo de conclusão pelo e-mail informado ao sistema. Até o momento, mais de 60 mil pessoas se cadastraram no sistema pelo link arenacastelão.info