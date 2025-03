Árbitros do Nordeste diminuem custos, mas arbitragem do Clássico-Rei ainda sairá por R$ 170 mil

A arbitragem do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, custará R$ 170.466,92. O valor já inclui as taxas dos árbitros, a taxa da Federação, passagens e hospedagens e será retirado do borderô da partida.

A estimativa inicial era de que o custo seria próximo dos R$ 200 mil, mas como cinco dos onze profissionais de outros estados são do Nordeste, houve redução no valor das passagens e o custo total foi um pouco abaixo do esperado.

Será, portanto, um acréscimo de quase R$ 100 mil referente ao valor da arbitragem de fora do primeiro Clássico-Rei do ano, realizado dia 8 de fevereiro. Naquela ocasião, R$ 77 mil foram investidos em um quarteto de fora do Ceará.

Desta vez, porém, a equipe do árbitro de vídeo e demais profissionais obrigatórios, como inspetor de arbitragem, quality manager e observador do VAR também serão de outros Estados, aumentando os custos.

Apesar do Fortaleza ser mandante e a renda, pelo regulamento, pertencer apenas ao Tricolor, há um acordo entre os rivais para que arrecadação e custos do jogo sejam divididos, portanto, Leão e Vovô vão arcar com o time de arbitragem.

Substituição

A Federação Cearense de Futebol informou uma mudança na escala de arbitragem para o Clássico-Rei de ida da final do Cearense 2025. Como Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE), que seria a quarta árbitra, foi escalada para a final da Supercopa Feminina 2025. Ela será substituída por Deborah Cecília (FIFA-PE).

Confira a escala de arbitragem para o Clássico-Rei:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR)

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)

Quarto Árbitro: Deborah Cecília (FIFA-PE)

Quinto Árbitro: Gizeli Cesarelli (FIFA-SC)

VAR: Wagner Reway (FIFA-SC)

AVAR1: Cleriston Clay Barreto (MASTER-SE)

AVAR2: Elmo Alves Resende (MASTER-GO)