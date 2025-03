Ceará x Juazeirense-BA: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Juazeirense-BA entram em campo, nesta quarta-feira (19), às 19h, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O Vovô vira a chave da final da decisão do estadual para encarar o time baiano, porém, a equipe deve ir a campo com um time alternativo. O confronto pela competição regional acontece na Arena Castelão.

Depois de vencer o Fortaleza por 1 a 0, pelo jogo de ida da grande final do Cearense, o Vovô muda a página para a Copa do Nordeste. O time de Léo Condé chega para o duelo cheio de moral, com uma invencibilidade que já dura 12 partidas, com 10 vitórias e 2 empates. Apesar disso, o time de Porangabuçu tem atenção dividida entre o regional e o estadual.

Com foco apenas na Copa do Nordeste e na Série D, a Juazeirense tenta melhorar sua situação no regional. O time baiano está na 5ª posição, com 6 pontos em 5 jogos na competição. O Cancão de Fogo volta a campo depois de um intervalo de 12 dias, quando ficou no empate em 2 a 2 com o CSA, dia 6 de março, pelo Nordestão.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

A vitória sobre o Fortaleza aumentou o momento positivo do Ceará, que já atuou em 14 jogos e tem apenas 1 derrota na temporada. Apesar disso, Léo Condé já deu a entender que deve mandar a campo um time alternativo, tendo em vista o Clássico-Rei no próximo sábado.

O confronto diante da Juazeirense é uma oportunidade para alguns atletas que perderam espaço desde o começo do ano. O paraguaio Galeano, é uma dessas peças, que marcou o gol do empate em 2 a 2, no tempo normal, com o Confiança-SE, e sofreu a penalidade contra o Fortaleza, no último duelo. Nas duas ocasiões, o atacante entrou no segundo tempo e mudou as histórias dos jogos para o Vozão.

Depois de vencer o Clássico-Rei da final de ida, Léo Condé destacou o compromisso contra o Cancão pela Copa do Nordeste. O treinador, que já revelou as prioridades pelo Campeonato Cearense e Copa do Brasil no primeiro trimestre do calendário alvinegro, também ponderou o time que irá para o confronto hoje à noite.

"Para quarta, planejamos avançar na Copa do Nordeste, vamos avaliar com calma antes de tomar qualquer decisão", destacou o comandante alvinegro.

Com isso, Marcos Victor, Alejandro Martínez e Guilherme são outras peças que entraram no decorrer de alguns jogos e podem ter mais minutos em campo. Além disso, o técnico pode promover a estreia de Lucas Lima, volante que foi apresentado, de forma oficial, ontem no CT de Porangabuçu.

COMO CHEGA O CANCÃO DE FOGO?

A Juazeirense tem seis pontos na Copa do Nordeste e ocupa a 5ª colocação, somando uma vitória, três empates e uma derrota. O time venceu apenas o Sampaio Corrêa, além dos empates contra Bahia, Náutico e CSA. A equipe perdeu para o América-RN na estreia da competição.

O Cancão atuou em 16 partidas no ano, somando 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas até aqui. De olho apenas na Série D, o time baiano deve ir com força máxima. O destaque da temporada é o atacante Guilherme Silveira que já marcou 6 gols em 15 partidas. A lista tem ainda Tatá Baiano, que chegou neste ano e já soma 3 tentos pelo Cancão.

Apesar dos números negativos na temporada, a Juazeirense não perde na competição regional há quatro jogos e quer entrar no grupo de times que avançam para a segunda fase do Nordestão. Para encarar o Ceará, o técnico Carlos Rabello não tem à disposição Zé Romário, que está suspenso. Com isso, Júnior Santos é quem deve assumir a vaga na zaga do time esta noite.

O técnico Carlos Rabello chegou ao comando do time no final de janeiro, depois do começo ruim do comandante anterior, João Carlos. A missão principal é o Campeonato Brasileiro da Série D, além da disputa por uma vaga na segunda fase do torneio regional.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Galeano, Marcos Victor, Éder e Nícolas; Lucas Lima, Lourenço e Rômulo; João Victor, Alejandro Martínez e Guilherme. Técnico: Léo Condé.

Juazeirense-BA: Igor; Alex Santos, Júnior Santos, Wesley e Daniel Nazaré; Emerson, José Santos, Zé Oliveira e Filipe Trindade; Guilherme Silveira e Nicolas Rangel. Técnico: Carlos Rabello.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X JUAZEIRENSE-BA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 19/03/25 (quarta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistente 1: Elson Araujo da Silva (MA)

Assistente 2: Edna Cristina (MA)

Quarto Árbitro: Francisco Luan Adrião da Silva (CE)