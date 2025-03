A esposa de Lucas Sasha, jogador do Fortaleza, entrou em trabalho de parto na véspera da final do Campeonato Cearense de Futebol 2025. O filho do casal nasceu prematuro, conforme divulgado pelos pais, nas redes sociais na manhã deste domingo (23).

Suellen Affini publicou no seu perfil do Instagram que quando sentiu as primeiras contrações, Sasha estava na concentração para o jogo e decidiu não avisá-lo.

Ela disse que tentou omitir a situação do jogador para que ele não ficasse nervoso e porque “sabia da importância e do peso da participação dele nesse jogo".

O volante foi o autor do único gol do Fortaleza, na partida contra o Ceará nesse sábado (22).

A equipe médica conseguiu reverter o trabalho de parto durante algumas horas e o pequeno Vicente veio ao mundo logo após a partida.

“Mesmo com todos os esforços, o nosso neném não veio no tempo considerado ideal, mas veio no tempo de Deus!”, disse o casal nas redes sociais, que aguarda alta hospitalar do bebê.

A esposa de Sasha destacou ainda que decidiu compartilhar o que eles passaram nas últimas horas, porque, segundo ela, muitos não têm ideia do que os jogadores passam, indo de “heróis a lixo tão rápido dependendo dos seus resultados”.

"A vitória do Fortaleza não veio, infelizmente, mas eu aplaudo do mesmo jeito porque só nós sabemos dos sacrifícios que cada membro do time faz pra estarem loá vestindo essa camisa", competou.

Legenda: Nas redes sociais, Suellen fez um desabafo e relatou a aflição vivida na espera pelo segundo filho Foto: Reprodução

Suellen também compartilhou que deixou seu filho Theo, o primogênito, com uma amiga para que ela pudesse se preparar para o parto.

No post, mãe e pai explicam o nome escolhido para o bebê: "Vicente 'aquele que vence'".