Após gol nas semis e assistência na final, Cléber, ex-Ceará, celebra título do Catarinense pelo Avaí: Honrado'

O atacante Cléber, ex-Ceará, foi decisivo na conquista do Campeonato Catarinense pelo Avaí. Presente em todos os jogos dos mata-matas, ele anotou um gol nas semis e uma assistência na ida da decisão.

“Ser campeão diante do nosso torcedor foi muito especial. Essa conquista premia o esforço e regularidade da equipe durante a competição, o grupo todo está de parabéns. Me sinto honrado por fazer parte dessa história e conquistar o meu primeiro título com o Avaí”, destacou Cléber.

O Avaí foi o campeão catarinense no último sábado (22), após empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O título foi o 19º do clube, que se isolou como o maior vencedor do estadual.

“Trabalhei muito para viver isso novamente [ser campeão] e estou aproveitando ao máximo. Agradeço ao Avaí pela oportunidade, aos meus companheiros de equipe, familiares e todos que estão do meu lado diariamente”, concluiu o atacante, que anotou três assistências neste Catarinense.

Após o estadual, o Avaí terá pela frente a disputa da Série B. A estreia do Leão está marcada para o dia 6 de abril, quando a equipe recebe o Novorizontino.