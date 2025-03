Com derrota para o CRB, Fortaleza chega a quarta partida sem vencer

O momento que vive o Fortaleza definitivamente não é bom. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor perdeu para o CRB-AL, duelo válido pela última rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição em 4º lugar no grupo A. Com a derrota na Arena Castelão, o Leão chegou a marca de quatro jogos sem vencer.

Gastón Ávila, responsável por cometer um pênalti ter sido expulso nas finais do Campeonato Cearense, fez mais um jogo negativo vestindo a camisa do Leão. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro cometeu um pênalti que, mesmo com o goleiro Brenno defendendo a cobrança, Anselmo Ramon abriu o placar do confronto, aproveitando o rebote. Durante o resto da partida, o argentino foi vaiado pela torcida quando tocava na bola.

O público baixo da partida ressalta o momento do time e a relação com o torcedor nos 16 jogos disputados até o momento. Com a presença de 7.191 torcedores, o Tricolor de Aço teve um dos piores públicos da temporada até aqui.

O Fortaleza tem como próximo compromisso a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29), às 18h30, contra o Fluminense, na Arena Castelão.

* Sob supervisão de Fernanda Alves