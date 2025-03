Fernandinho lamenta derrota, mas destaca postura do Ceará: "Fomos em busca até o final"

O Ceará foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2 em jogo da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (26), na Arena Fonte Nova. Autor do primeiro gol do Alvinegro, Fernandinho lamentou o resultado mas destacou postura da equipe para buscar o resultado apesar do placar difícil. Galeano fez o segundo do Vovô na partida.

"A gente sabia que o jogo seria difícil. Jogar contra eles aqui é sempre muito difícil. Mas é como o professor Condé fala, a gente tem que ser resiliente. Por mais que o time tenha feito 3 a 0, ele falou ali no vestiário que a gente podia buscar, podia melhorar. Infelizmente, não saímos com o resultado que queríamos, mas fomos em busca até o final. A gente tentou ser resiliente até o fim. Se tivesse uns minutos a mais, a gente empataria o jogo", afirmou o atleta.

A equipe comandada por Léo Condé só depende de si para avançar às quartas. Para isso, precisa vencer o Sampaio Corrêa na última rodada. O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (31), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.