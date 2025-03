Após derrota para o Bahia, veja o que o Ceará precisa para se classificar na Copa do Nordeste

O Ceará entrou em campo em jogo atrasado da 4ª rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste e perdeu para o Bahia em Salvador por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. Uma vitória daria a vaga antecipada ao Vovô, mas com a derrota, o Alvinegro define tudo na última rodada.

Em 3º com 10 pontos, o Ceará só depende de si para se classificar. O Vozão enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa em jogo pela 7ª rodada, ainda sem data definida pela CBF. O time maranhense é o último colocado do Grupo B e já está eliminado, com apenas 2 pontos.

Legenda: Classificação antes da 7ª rodada do Grupo B da 1ª Fase da Copa do Nordeste Foto: Reprodução / srgoool

Jogos da 7ª rodada:

Sampaio Corrêa x Ceará

América-RN x CSA

Juazeirense x Confiança

Bahia x Náutico

E o que o Vovô precisa para se classificar?

O Ceará disputa vaga com CSA, Náutico, Confiança e América/RN. Vale lembrar que o Confiança ainda tem um jogo a menos, a fazer com o Bahia - já classificado - também ainda sem data.

Com vitória

Se vencer, o Ceará estará classificado. Chega a 13 pontos e garante a vaga sem depender de outros resultados.

Com empate

Se empatar, o Vozão chega a 11 pontos e estará praticamente classificado, já que CSA, Náutico, Confiança dificilmente chegariam juntos a pontuação do Vovô e o superariam no saldo de gols.

Com derrota

Se perder, o Vovô se manteria com 10 pontos, mas ainda pode se classificar caso dois de seus 4 adversários diretos (CSA, Náutico, Confiança e América/RN) não igualem a pontuação.

O Náutico teria que vencer o Bahia, ter um vencedor entre CSA e América, e o Confiança conquistar 4 pontos nos dois jogos que faltam pra ele: Bahia e Juazeirense.