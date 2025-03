Libertadores: Fortaleza pode registrar reforços a cada rodada após mudanças em regra

Uma mudança na regra da Libertadores para a edição de 2025 permitirá que o Fortaleza e as outras equipes registrem novos jogadores na competição a cada rodada, obedecendo um prazo de 72 horas, conforme apurou o Diário do Nordeste. As inscrições devem ser realizadas via Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Fortaleza, representante cearense na competição, já encaminhou a lista dos inscritos para a estreia diante do Racing/ARG, no dia 1º de Abril, na Arena Castelão, às 21h30. Para os próximos jogos, ainda nesta primeira fase, o Tricolor poderá inscrever novos jogadores no prazo estabelecido pela Conmebol.

Essa nova regra se estende também para as outras partidas da fase de grupos. O Manual de Clubes da Conmebol ainda registra detalhes para as fases seguintes, como oitavas, quartas e semifinais. A inscrição dos atletas ocorre através do Sistema de Registros.

Legenda: O Fortaleza estreia na Libertadores no dia 1º de abril, contra o Racing no Castelão Foto: KID JUNIOR/SVM

Janela de transferências aberta

Atualmente, no Brasil, há uma janela de transferências aberta. Uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite contratações entre 10 de março e 11 de abril, envolvendo atletas que participaram dos campeonatos estaduais.

A diretoria tricolor trabalha com a possibilidade da contratação do atacante Deyverson, do Atlético-MG. O Galo se pronunciou sobre a negociação envolvendo o atleta e Fortaleza. Os clubes conversam sobre uma transferência do atacante ao Leão do Pici, e uma possível negociação envolvendo o meia Pochettino.