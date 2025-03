Premiação milionária da Libertadores de 2025; veja valores e quanto o Fortaleza ganha

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira (18), os valores das premiações da Libertadores de 2025. De modo gradual, os prêmios foram ampliados, se comparados com 2024, com destaque para o montante destinado ao campeão, que cresceu em US$ 1 milhão, sendo agora US$ 24 milhões (aproximadamente R$ 136 milhões na cotação atual). Assim, a competição se torna mais relevante financeiramente.

Único representante cearense no torneio, o Fortaleza, por exemplo, tem garantido US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) apenas pela participação na fase de grupos, que é a 1ª fase. Como bônus esportivo, a entidade também irá pagar US$ 330 mil (aproximadamente R$ 1,7 milhão) por cada vitória conquistada.

No Grupo E com Racing (ARG), Colo-Colo (COL) e Atlético Bucaramanga (COL), a equipe tem seis jogos confirmados. Logo, pode receber até R$ 10,2 milhões a mais caso tenha resultados positivos.

Confira os jogos do Fortaleza na Libertadores de 2025

01/04 (terça) - Fortaleza x Racing | Arena Castelão, às 21h30

10/04 (quinta) - Colo-Colo x Fortaleza | Estádio Monumental, às 21h30

23/04 (quarta) - Atlético Bucaramanga x Fortaleza | Estádio Alfonso López, às 23h

06/05 (terça) - Fortaleza x Colo-Colo | Arena Castelão, às 21h30

13/05 (terça) - Fortaleza x Atlético Bucaramanga | Arena Castelão, às 21h30

29/05 (quinta) - Racing x Fortaleza | El Cilindro, às 21h30

Legenda: Os grupos da Libertadores de 2025 foram definidos Foto: divulgação / Fortaleza

O cenário é o mesmo para os outros seis representantes brasileiros: Botafogo (Grupo A); Flamengo (Grupo C); São Paulo (Grupo D); Internacional e Bahia (Grupo F); além do Palmeiras (Grupo D).

Em caso de classificação às oitavas, embolsam US$ 1,25 milhão (algo próximo de R$ 7,1 milhões). Vale ressaltar que o mérito por vitória existe apenas na 1ª fase, não sendo vigente no mata-mata. Em cada chave, os dois primeiros colocados avançam na Liberta, enquanto o 3º colocado garante uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Premiação da Libertadores de 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)