Acordo contra o Fortaleza e pedra no sapato: reações da imprensa internacional sobre grupo da Libertadores

A definição do grupo do Fortaleza na Libertadores, nesta terça-feira (17), repercutiu na imprensa sul-americana. Com Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL como adversários no Grupo E, diversos veículos de comunicação do exterior avaliaram o desafio do chaveamento e a expectativa dos jogos.

O jornal argentino Diario Olé, por exemplo, destacou que o grupo “parece ser um dos mais difíceis”, mas que o Racing-ARG é o grande favorito pelas conquistas recentes da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. “Mais de um adversário deve ter agarrado na cabeça quando apareceu na mesma chave do time de Gustavo Costas, que chegou com o peito inflado na Libertadores”, disse em trecho.

Veja também Alexandre Mota Fortaleza na Libertadores de 2025: veja ordem dos jogos, datas e conheça adversários

Sobre o Fortaleza, a reportagem destacou que o clube foi o 4º colocado da Série A de 2024, além de ser comandado pelo técnico argentino Vojvoda e ter contratado o volante e compatriota Pol Fernández, que foi campeão argentino pelo Racing durante 2018 e estava no Boca Juniors-ARG.

A distância de 4.900 km do país até a Arena Castelão também foi ressaltada. Isso porque os times se enfrentam no estádio logo na estreia da competição internacional, com data prevista para 2 de abril.

Legenda: O técnico Gustavo Costas encerrou um jejum de 36 anos do Racing-ARG sem títulos continentais Foto: divulgação / Racing-ARG

O tradicional Clarín, também da Argentina, destacou que a disputa do Racing-ARG “parece ser com dois rivais”, se referindo ao Colo-Colo-CHI e ao Fortaleza. De forma mais analítica, o La Nación trouxe uma reportagem sobre o time argentino ter “fôlego” para brigar pelo título da Libertadores. “O clube mudou o termo ‘competir’ para vencer’ desde o início e alinhou com todos os seus jogadores para transformá-los em um time vencedor”, publicou em uma das partes do material.

Sobre a equipe tricolor, o destaque foi os velhos conhecidos do futebol argentino. “Tem outro ex-Racing como Pol Fernández e tem três ex-Boca: Mancuso (também jogou pelo Estudiantes), Gastón Avila e Pochettino (também jogou no River); e dois ex-Independiente: Emanuel Brítez e Juan Martín Lucero”.

Polêmica no Chile

A CNN, do Chile, disse que o Colo-Colo lutava “contra um velho conhecido e um atual campeão”. Sobre o Fortaleza, o veículo projetou um “duelo muito quente” pois é “a atual equipe de Gato Lucero, que deixou a instituição à força em meio a polêmicas e críticas dos torcedores”, finalizou em trecho.

O portal chileno Triunfo ressaltou que o Cacique está em uma “zona complicada” na Libertadores. Para a ESPN, o técnico argentino Jorge Almirón, do Colo-Colo, revelou uma conversa com Diego Milito, atual presidente do Racing-ARG, para garantir a classificação das duas equipes no Grupo E.

Legenda: O técnico argentino Jorge Almirón é o atual técnico do Colo-Colo, do Chile Foto: Luis Robayo / AFP

"Eu sei que eles são muito bons, eles têm uma boa equipe, um bom treinador, eles estão muito confiantes, mas há um bom relacionamento com o presidente (Diego) Milito, estávamos conversando no sorteio e concordamos em classificar os dois", declarou à reportagem em um tom de brincadeira.

O comandante ainda reforçou a relevância do time, campeão da Libertadores em 1991. “O Colo-Colo tem mística, boa equipe, bons jogadores e todo o apoio do país, vamos aproveitar”, complementou.

Menos pressão na Colômbia

Legenda: O Atlético Bucaramanga-COL decidiu mudar de comando técnico antes do início da Libertadores Foto: divulgação / Atlético Bucaramanga-COL

O jornal colombiano El Universal ressaltou que o Atlético Bucaramanga-COL e aparece em um grupo “muito difícil” contra rivais da Argentina, do Brasil e do Chile, todos avaliados como “grande tradição”.

O portal El Tiempo revelou que a diretoria decidiu demitir o técnico paraguaio Gustavo Florentín pelo momento ruim às vésperas da estreia na Libertadores. Além disso, destacou que Racing-ARG e Colo-Colo-COL possuem muito peso na competição, enquanto o Fortaleza “pode ser pedra no sapato”.

Por fim, o El Colombiano avaliou que os Leopardos, apelido do Bucaramanga, tem um “desafio sem precedentes”, que retornam para a competição em busca de um feito histórico na competição.