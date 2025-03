Fortaleza na Libertadores de 2025: veja ordem dos jogos, datas e conheça adversários

A Libertadores de 2025 começou para o Fortaleza. Após o sorteio realizado nesta segunda-feira (17), o Leão ficou no Grupo E com Racing (ARG), Colo-Colo (CHI) e o Atlético Bucaramanga (COL). Assim, o Leão se prepara para a 3ª participação na história da competição com o sonho de superar a estreia em 2022, quando chegou às oitavas de final.

É fato: a competição é extremamente difícil. Com uma trajetória internacional iniciada em 2020, acumula vasta experiência em um período recente, já sendo o 2º time do Nordeste com mais participações, além de confrontos memoráveis e o objetivo de ascensão no maior torneio de clubes da América do Sul.

"Todos os grupos possuem o seu nível de dificuldade. O Racing é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, está em um bom momento, um dos grandes da Argentina que o Fortaleza ainda não tinha enfrentado, então vamos de novo para Buenos Aires completar esse ciclo. O Colo-Colo, já enfrentamos em 2022 e é um duelo difícil, clube qualificado, o maior do Chile. E o Bucaramanga, voltando à Libertadores depois muito tempo, foi o campeão colombiano, mas vi que as três equipes não estão bem colocadas nos seus torneios nacionais no momento, mas devem chegar forte na Libertadores. Se perguntar para eles, também vão estar incomodados com o Fortaleza. É um grupo equilibrado e o Castelão precisa ser a diferença, o nosso fator casa, para acumular os pontos e se classificar". Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Na chave, os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final. O 3º colocado tem vaga assegurada no mata-mata da Copa Sul-Americana. Em 2023, inclusive, o time foi eliminado na 2ª fase da Pré-Libertadores, sendo superado pelo Cerro Porteño (PAR), o que rendeu classificação à Sula, terminando então como vice-campeão daquela edição.

Confira a ordem dos jogos do Fortaleza

Fortaleza x Racing

Colo-Colo x Fortaleza

Atlético Bucaramanga x Fortaleza

Fortaleza x Colo-Colo

Fortaleza x Atlético Bucaramanga

Racing x Fortaleza

Legenda: Os grupos da Libertadores de 2025 foram definidos Foto: divulgação / Fortaleza

O roteiro é complicado. Avançar não é impossível, faz parte do planejamento interno, do crescimento da marca e da valorização do clube, mas exigirá um Fortaleza mais sólido, de mais brio e melhor tecnicamente do que o apresentado neste começo de 2025.

Quem são os adversários?

O Fortaleza aparece em um grupo muito difícil na Libertadores. O grande favorito da chave é o Racing-ARG, atual campeão da Sul-Americana ao vencer o Cruzeiro, além de ser também o atual vencedor da Recopa Sul-Americana após bater duas vezes o Botafogo, que venceu a Liberta em 2024. No rol dos gigantes da Argentina, era justamente o único que faltava no caminho do Leão e já conquistou a Glória Eterna.

O outro adversário mais complicado é o Colo-Colo-CHI, que deve acirrar a disputa por uma vaga no mata-mata. Tido como maior do Chile, é uma equipe que já esteve no caminho leonino em 2022, na estreia cearense na Libertadores. Na ocasião, a equipe tricolor perdeu na Arena Castelão por 2 a 1 e somou uma vitória heroica em Santiago por 4 a 3, o que garantiu a classificação ao mata-mata. Para além da disputa em campo, os clubes travaram um imbróglio judicial envolvendo o atacante Lucero, que era o principal nome dos chilenos, mas se transferiu ao clube cearense sem a anuência do 'Cacique', o que alimentou uma rivalidade nos bastidores, em um caso que só terminou com uma intervenção da Fifa.

Por fim, o Atlético Bucaramanga-COL é o grande azarão da chave e tende a ser o mais frágil do grupo. Com menor investimento, aparece apenas na 17ª colocação de 20 participantes na 1ª divisão colombiana, apesar de ter conquistado o torneio pela 1ª vez justamente em 2024, em um feito histórico que o classificou à Libertadores.

Calendário da Libertadores

Sorteio da fase de grupos: 17 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro (previsão)

Raio-x dos rivais do Fortaleza na Libertadores

Racing | Argentina

Legenda: O atacante argentino Maxi Salas brilhou na conquista da Sul-Americana de 2024 Foto: divulgação / Conmebol

Histórico: fundado em 1903, o Racing está no rol dos gigantes do futebol argentino ao lado do Boca Juniors, River Plate, Independiente e Estudiantes. Na história, tem uma Libertadores (1967) e retomou um caminho de hegemonia mais recentemente, com os títulos consecutivos da Copa Sul-Americana (2024) e da Recopa Sul-Americana (2025). Dos títulos da 1ª divisão da Argentina, detém 19 taças nacionais.

fundado em 1903, o Racing está no rol dos gigantes do futebol argentino ao lado do Boca Juniors, River Plate, Independiente e Estudiantes. Na história, tem uma Libertadores (1967) e retomou um caminho de hegemonia mais recentemente, com os títulos consecutivos da Copa Sul-Americana (2024) e da Recopa Sul-Americana (2025). Dos títulos da 1ª divisão da Argentina, detém 19 taças nacionais. Estádio : o Presidente Perón, chamado popularmente de El Cilindro, é um dos estádios mais emblemáticos da América do Sul, localizado em Avellaneda, bem próximo do Libertadores da América, casa do arquirrival Independiente, que já recebeu um jogo do Fortaleza. Com capacidade de 55 mil espectadores, é o 4º maior do país.

: o Presidente Perón, chamado popularmente de El Cilindro, é um dos estádios mais emblemáticos da América do Sul, localizado em Avellaneda, bem próximo do Libertadores da América, casa do arquirrival Independiente, que já recebeu um jogo do Fortaleza. Com capacidade de 55 mil espectadores, é o 4º maior do país. Desempenho : na atual temporada, o Racing tem um título expressivo contra o Botafogo, mas desempenho oscilante recente. Com 11 jogos no ano, tem cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Na 1ª fase do Campeonato Argentino, que tem dois grupos, está na 10ª posição da Chave A, com 10 pontos - o líder é o Boca Juniors, com 23. A equipe é considerada muito forte como mandante.

: na atual temporada, o Racing tem um título expressivo contra o Botafogo, mas desempenho oscilante recente. Com 11 jogos no ano, tem cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Na 1ª fase do Campeonato Argentino, que tem dois grupos, está na 10ª posição da Chave A, com 10 pontos - o líder é o Boca Juniors, com 23. A equipe é considerada muito forte como mandante. Elenco: com média de idade de 25 anos, o elenco é predominantemente argentino. No esquema 4-4-2, tem o técnico argentino Gustavo Costas, de 62 anos, como uma lenda no país e dono de um estilo muito agressivo. O destaque fica no trio de ataque com Solari, Maxi Salas e Adrián Martínez, artilheiro da equipe com cinco gols.

Colo Colo | Chile

Legenda: Vidal está no rol dos maiores jogadores da história do futebol chileno Foto: divulgação / Colo-Colo

Histórico: fundado em 1925, é o mais vitorioso e popular do Chile, mas atravessa um momento de reconstrução. Em 2002, "quebrou" financeiramente e ainda busca o retorno das glórias. Principal campeão nacional (34), é também o único do país que venceu a Libertadores, em 1991.

fundado em 1925, é o mais vitorioso e popular do Chile, mas atravessa um momento de reconstrução. Em 2002, "quebrou" financeiramente e ainda busca o retorno das glórias. Principal campeão nacional (34), é também o único do país que venceu a Libertadores, em 1991. Estádio : o palco dos jogos é o Estádio Monumental David Arellano, que homenageia o fundador do clube e tem capacidade para 37 mil pessoas. O equipamento é um caldeirão, com as arquibancadas próximas do gramado do jogo.

: o palco dos jogos é o Estádio Monumental David Arellano, que homenageia o fundador do clube e tem capacidade para 37 mil pessoas. O equipamento é um caldeirão, com as arquibancadas próximas do gramado do jogo. Desempenho : na atual temporada, o Colo Colo atravessa um momento ruim, sendo apenas o 11º colocado do Campeonato Chileno. Somando também com a Copa do Chile, o time entrou em campo sete vezes, com três vitórias, um empate e três derrotas. Ao todo, marcou 12 gols e sofreu sete, tendo o sistema defensivo como principal problema da equipe.

: na atual temporada, o Colo Colo atravessa um momento ruim, sendo apenas o 11º colocado do Campeonato Chileno. Somando também com a Copa do Chile, o time entrou em campo sete vezes, com três vitórias, um empate e três derrotas. Ao todo, marcou 12 gols e sofreu sete, tendo o sistema defensivo como principal problema da equipe. Elenco: com uma média de idade de 28, tem um grupo experiente. Os nome de maior peso são do volante Arturo Vidal, de 37 anos e passagens por gigantes da Europa como Juventus-ITA, Barcelona-ESP e Bayern de Munique-ALE, além do lateral-direito Isla (36), figura recorrente na seleção chilena e com uma trajetória também no Flamengo. No mercado, investiu alto no meia argentino Claudio Aquino, que era destaque do Vélez-ARG também foi especulado no Fortaleza. No esquema 4-3-3, tem marcação alta e forte transição. O artilheiro é o também argentino Javier Correa, com quatro gols.

Legenda: O Estádio Monumental David Arellano é a casa do Colo Colo, no Chile Foto: reprodução

Atlético Bucaramanga | Colômbia

Legenda: Ex-Ceará, o colombiano Jhon Vásquez é um dos atacantes do Atlético Bucaramanga Foto: divulgação / Atlético Bucaramanga