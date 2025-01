Corte arbitral concede parecer favorável ao Fortaleza em caso envolvendo Lucero e Colo-Colo

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu sobre o caso envolvendo o Fortaleza, o Colo-Colo e Juan Martin Lucero. A instância máxima do futebol mundial informou, nesta quinta-feira (16), que tanto o Tricolor do Pici quanto o atleta atuaram de forma regular no desligamento do jogador do antigo clube dele. Além disso, desconsiderou qualquer possibilidade de punições. Também não cabe recurso da decisão, e o caso foi encerrado.

“O Fortaleza vê com naturalidade o encerramento definitivo desse caso. O reconhecimento final da Corte Arbitral do Esporte reforça os valores do clube em todos os seus movimentos de mercado. Sempre baseados em convicção, eficiência, boa fé e firmeza jurídica”, ressalta Alex Santiago, diretor de futebol do Leão do Pici, em nota publicada pelo Tricolor.

Entenda o processo

O Colo-Colo acionou a Fifa para denunciar o Fortaleza e o centroavante Juan Martín Lucero, em abril de 2023. De acordo com a equipe chilena, o clube cearense teria incentivado Lucero a se desligar do time para assinar com o Leão, apesar de não haver cláusula para saída no contrato do jogador.

O grupo chileno solicitou à Fifa que o atleta fosse impedido de mudar de clube durante o período de três meses. Além disso, pediu cerca de R$ 10 milhões e que o atacante fosse impedido de atuar por cerca de quatro meses. O Leão do Pici conseguiu a suspensão da decisão, e o atleta foi liberado para atuar.

O Fortaleza realiza pré-temporada nos Estados Unidos. A equipe estreia em competição oficial somente no dia 27 de janeiro contra o Cariri, a partir das 20h (de Brasília). O duelo será no Estádio Presidente Vargas.