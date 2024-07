Em grande fase no time do Fortaleza, Juan Martin Lucero crava cada vez mais seu nome na história do Tricolor. O argentino se destaca em técnica, inteligência e no poder de decisão. Em que patamar já está o El Gato dentre os centroavantes que passaram pelo time no século? O episódio desta semana traz esta discussão à tona com Marta Negreiros e os torcedores e influenciadores, Paulo Matheus (Expresso Tricolor) e Wellington Filho (Comentarista Tricolor). Dá o play!

