Lucero está no Top 3 dos jogadores da Série A com mais participações em gols na temporada

Juan Martín Lucero está no top-3 de jogadores da Série A com mais participações em gols desta temporada, e também é vice-artilheiro. Mesmo sem balançar as redes adversárias há mais de um mês, o atacante do Fortaleza soma 23 tentos marcados e cinco assistências. Ele ainda pode superar melhor marca da carreira. Os dados são do site especializado Sofascore.

Apenas Hulk (Atlético-MG) e Pedro (Flamengo) passam o argentino. O atleta do time mineiro tem as mesmas 28 participações, mas com 13 partidas a menos que o jogador da equipe cearense, e está em segundo no ranking. Já o atacante do Rubro-Negro lidera a lista com 38 participações em todas as competições disputadas. No entanto, Lucero está na vice-artilharia, atrás do jogador do time carioca, que marcou 30 vezes.

O camisa 9 do Tricolor acumula 54 partidas disputadas em 2024, considerando Copa do Brasil (4), Cearense (9), Copa do Nordeste (10), Sul-Americana (8) e Brasileirão (23). No entanto, vive jejum de gols. O último foi marcado pelo torneio continental, contra o Rosário Central, no dia 21 de agosto.

Em 2023, o atleta defendeu o Leão em 63 partidas e conseguiu igualar a melhor marca da carreira, quando fez 24 gols e deu sete assistências. Lucero pode alcançar o número outra vez caso marque mais um gol e dê outras duas assistências. Restando nove rodadas para o fim da Série A, o 'El gato' ainda tem chance de ultrapassar o número caso entre em campo.

O Leão do Pici está em terceiro na tabela, com 55 pontos somados. A equipe volta a campo contra o Atlético-MG, na quarta-feira (16), a partir das 21h45 (de Brasília). O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, será na Arena Castelão.

PARTICIPAÇÕES EM GOLS

Pedro - 30 gols e 8 assistências Hulk - 18 gols e 10 assistências Juan Martín Lucero - 23 gols e 5 assistências