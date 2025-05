Vojvoda elogia Fernando Diniz e projeta Vasco x Fortaleza: ‘vai ser uma partida difícil’

Após uma maratona em casa, o Fortaleza encara o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (17), às 18h30, pela 9ª rodada da Série A de 2025. À beira do gramado, o trabalho longevo do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda contra o recém-chegado Fernando Diniz, que estreou no comando cruz-maltino com uma derrota para o Lanús-ARG por 1 a 0, pela Sul-Americana.

Apesar do placar adverso, Vojvoda ressaltou a qualidade do treinador adversário e projetou o duelo.

"É um jogo em São Januário, com um adversário que está em uma situação como estava nós na semana passada, então precisamos do resultado e eles também, que mudaram de treinador agora, mas nós o conhecemos, e ele conhece o Fortaleza, o estilo de Diniz. Está começando o seu trabalho agora, mas é um treinador com capacidade alta para convencer os jogadores, um treinador que vai impor suas ideias, algo importante para os treinadores, então vai ser uma partida difícil em São Januário, que é um estádio que ainda não ganhamos”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Na sequência como mandante, o Fortaleza venceu Colo-Colo e Juventude e empatou com o Atlético Bucaramanga. Ao todo, registra uma invencibilidade de sete partidas na temporada neste momento.

O contraponto é o tabu em São Januário. Na história do confronto, o Leão nunca venceu no estádio. Para isso, a tendência é que Vojvoda mude a escalação titular por conta do maior desgaste físico.

“É um momento de preparar o nosso jogo e analisar bem os atletas. Tivemos uma sequência de partidas com alta intensidade e tivemos um dia a mais de pregação. Terminaram todos bem (contra o Atlético Bucaramanga), mas olhei alguns jogadores e estavam sentindo fisicamente, então começamos com quatro jogadores para dar oxigênio ao time. Nos últimos minutos, vi que os jogadores estavam mais no coração que nas pernas, mas muitas vezes o físico é importante". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Na tabela de classificação do Brasileirão, o Fortaleza aparece na 11ª posição, com 10 pontos. O Vasco está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com sete.