Adversário do Ceará, Sport anuncia dispensa de 4 jogadores; veja nomes

Adversário do Ceará neste sábado (17) pela Série A, em duelo às 16h na Arena Castelão, o Sport divulgou uma lista de jogadores que não fazem mais parte do elenco. Em meio à crise vivida pelo clube pernambucano, a famosa ‘barca’ com os nomes dos jogadores foi divulgada nesta terça-feira (13) através das redes sociais do clube.

VEJA A LISTA DOS JOGADORES QUE NÃO FAZEM MAIS PARTE DO ELENCO DO SPORT:

Matheus Alexandre

Di Plácido

Lenny Lobato

Gustavo Maia

REPERCUSSÃO DA TORCIDA

A repercussão entre a torcida após a nota oficial dos jogadores foi divida. Nomes como de Matheus Alexandre, lateral contratado no início de 2025 junto ao Cuiabá por 9 milhões de reais e sendo a quarta contratação mais cara da história do clube, e Di Plácido, com contrato se encerrando no meio do ano, eram frequentemente criticados pela torcida.

Já os atacantes Lenny Lobato, com o contrato de empréstimo com o Leão da Ilha junto ao Vélez da Argentina se encerrando em junho e Gustavo Maia, anunciado neste ano vindo do rival Náutico, foram motivos de contestação por parte da torcida, por acharem que os nomes eram considerados úteis ao plantel.

DESFALQUES PARA PARTIDA SPORT X CEARÁ

Os nomes divulgados já passam a seguir treinamentos por planos especiais da comissão técnica enquanto não encontram novos times para seguirem suas respectivas carreiras e não serão relacionados para o duelo contra o Vovô, em clássico nordestino válido pela rodada 9 do torneio nacional.

Já sobre desfalques do lado alvinegro, Fernando Sobral recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Santos, por 0 a 0, na última segunda-feira (12) e está suspenso para o jogo. Como substituto, Lourenço deverá começar a partida como titular.

VEJA POSTAGEM DO SPORT

* Sob supervisão de Vladimir Marques