Sem Fernando Sobral, suspenso, quem Condé deve escalar no Ceará contra o Sport?

O Ceará enfrenta o Sport no sábado (17), às 16h no Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Léo Condé não terá o volante Fernando Sobral, suspenso pelo 3º cartão amarelo, recebido diante do Santos.

Sendo assim, quem deve ser o substituto de Sobral para o jogo pela 9ª rodada da Série A?

O torcedor do Ceará sabe que Léo Condé é adepto de um time base e só modifica a formação em caso de lesão ou suspensão. Assim, o treinador tem a possibilidade de mudar apenas em uma posição por suspensão, ou mesmo 'ousar' em um jogo dentro de casa.

Vale lembrar que Richardson ainda não está disponível, após ter passado por cirurgia no pé.

Veja as 3 opções de formação de Condé para o Ceará contra o Sport.

Legenda: Léo Condé tem boas opções para substituir Fernando Sobral, suspenso pelo 3ª cartão amarelo Foto: KID JUNIOR / SVM

Formação 1

Legenda: A escalação do Ceará mais provável contra o Sport é com a entrada de Lourenço no lugar de Fernando Sobral Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A formação mais provável tem o retorno de Lourenço ao meio campo. Assim, ele jogaria ao lado de Dieguinho.

Com Lourenço, o Vovô ganha em mais chegada ao ataque, e principalmente, em finalizações. Lourenço tem um chute forte de fora da area e pode ser uma arma interessante para um jogo em casa. Ainda que Lourenço não seja o mesmo do ano passado, tendo caído de rendimento na temporada, ele é o favorito para assumir a vaga de Sobral e jogar.



Formação 2

Legenda: A segunda opção de Condé para escalação é a entrada de Lucas Lima, que tem características mais próximas a de Fernando Sobral Foto: Arte feita no lineup11.net/pt



Se Condé entender que o Ceará precisa jogar mais protegido, o jogador que mais se aproxima de Fernando Sobral disponível é Lucas Lima.

Mas ele só jogou alguns minutos na temporada. Apenas 10 minutos na Série A, sendo 9 contra o Bragantino e apenas um contra o Bahia.

Ele foi titular apenas na Copa do Nordeste, contra a Juazeirense, quando jogou 61 minutos.

Formação 3

Legenda: A 3ª opção de formação do Ceará é mais usada, com Mugni recuado e Rômulo na função de armador Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A última formação seria a mais ousada. Ainda que dificilmente Condé faça, pelo perfil dele como treinador, esta opção mexeria em duas peças e faria o Vovô ganhar em saída de bola e controle de jogo. Recuar Lucas Mugni como volante, função que ele já fez no Vozão, e escalar Rômulo como titular.

Seria um jogo de mais controle contra o Sport, também ganhando em finalização, já que Rômulo finaliza bem de fora da área.