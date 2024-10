Fortaleza decide comprar zagueiro chileno Kuscevic; veja detalhes

O Fortaleza decidiu comprar o zagueiro chileno Kuscevic. Emprestado pelo Coritiba ao Leão até o fim de 2024, o atleta de 28 anos chegou ao Pici em fevereiro e se tornou protagonista. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino César Luis Merlo.

Assim, a gestão tricolor tem até dezembro para ativar a cláusula de opção de compra, com valores mantidos em sigilo. Vale ressaltar que nenhuma operação foi iniciada no momento, apenas a definição sobre a permanência do atleta.

Desde a contratação, Kuscevic esteve em campo 36 vezes, com dois gols marcados. Na negociação, o Fortaleza recebeu o defensor e emprestou o zagueiro Benevenuto ao Coritiba pelo mesmo período. O time do Coxa tem também o lateral-esquerdo Bruno Melo, que foi cedido até dezembro pelo Leão.

Legenda: O zagueiro Kuscevic foi titular do Chile contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Foto: Javier Torres / AFP

No elenco leonino comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda há mais três alternativas para o setor: os argentinos Cardona e Brítez, além de Titi. Com desempenho positivo, Kuscevic foi convocado pela seleção do Chile para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, sendo titular na derrota para o Brasil por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), no estádio Nacional, em Santiago, no Chile.

Por acúmulo de cartões amarelos, o atleta cumprirá suspensão automática no próximo compromisso do Fortaleza pela Série A de 2024. A equipe volta a campo contra o Atlético-MG, na quarta (16), às 21h45, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro.