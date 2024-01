Fortaleza acerta empréstimo de Bruno Melo ao Coritiba

O lateral-esquerdo e zagueiro Bruno Melo será o novo reforço do Coritiba para a temporada de 2024. O atleta de 31 anos teve seu contrato renovado e será emprestado novamente pelo Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro Série B. A informação é do ge, confirmada pelo Diário do Nordeste.

Bruno Melo teve seu contrato renovado com o Tricolor até o fim de 2025. A contratação do defensor teria sido um pedido do treinador do Coxa, Guto Ferreira, que queria o zagueiro para a disputa da Série B.

No acordo, o time paranaense teria opção de compra — ao fim do período de empréstimo — com valor já fixado. Bruno Melo deve chegar em Curitiba nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Segundo apuração recente do Diário do Nordeste, no início do mês, o defensor teria recebido diversas propostas de clubes da Séria A, contudo, o treinador Juan Pablo Vojvoda teria vetado a saída do jogador, pois, planejava utilizá-lo para as disputas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

EMPRÉSTIMOS RECENTES

Bruno Melo foi emprestado ao Goiás na temporada de 2023, sendo um dos destaques da equipe atuando como zagueiro. No Coxa, ele deve atuar na mesma posição. Ao todo, foram 54 jogos disputados pelo Esmeraldino, com seis gols e duas assistências.

Na temporada de 2022, o cearense também havia sido emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians. Pelo clube paulista, foram apenas 13 jogos disputados (totalizando 760 minutos em campo), sendo sete deles como titular.

Com a camisa do Tricolor do Pici, o jogador disputou 210 partidas, sendo o lateral com mais gols na história do Tricolor de Aço: 29. Ele conquistou uma Série B, uma Copa do Nordeste, cinco títulos do Campeonato Cearense e duas Taça dos Campeões.

