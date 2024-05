Com recorde histórico, 27º CicloSesc reúne 20 mil participantes em 11 municípios cearenses

Dia de descanso, manhã de sol e de seguir o pelotão do 27º CicloSesc, maior passeio ciclístico do Estado, que tomou as ruas de onze cidades do Ceará neste feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, São Gonçalo do Amarante, Tabuleiro do Norte, Aracati, Crateús, Ibiapina e Quixeramobim cumpriram a primeira etapa do evento, que este ano mobilizou cerca de 20 mil participantes nesses municípios, um recorde histórico.

O evento, que foi idealizado pelo Sesc Ceará, braço social do Sistema Fecomércio, há 26 anos e em seguida multiplicado para vários estados, além de proporcionar aos trabalhadores e suas famílias uma rica vivência pelas ruas de suas cidades, trouxe novamente consigo uma importante mensagem.

“Hoje é Dia do Trabalhador e há muitos anos a gente comemora a data exercendo o direito ao lazer, pedalando e fazendo atividade física. Gostaria de agradecer a vocês, que todos os anos têm vindo participar desta festa junto conosco”, discursou o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão, aos participantes na capital cearense, após o passeio realizado nesta quarta-feira, no Sesc Fortaleza.

Multidão na Capital

Na Capital, os cerca de 5 mil ciclistas participantes chegaram bem cedo ao local de concentração, o Sesc Fortaleza, no Centro. Levando suas “bikes”, “magrelas” e afins, todos receberam kit lanches e camisetas. Depois de um breve aquecimento, a multidão partiu pelas ruas da cidade, percorrendo 17,5 Km em meio a bairros como Jacarecanga, Praia de Iracema, Meireles e novamente Centro, antes de retornar ao local de largada.

Legenda: Na Capital, os cerca de 5 mil ciclistas percorrendo 17,5 Km em meio a bairros como Jacarecanga, Praia de Iracema, Meireles e novamente Centro, antes de retornar ao local de largada, no Sesc Fortaleza Foto: Anderson Santiago/Sesc

Durante todo o trajeto, os ciclistas foram acompanhados por ambulância, caminhão de apoio, agentes de trânsito, batedores e um trio elétrico. Retornando ao Sesc Fortaleza já no fim da manhã, puderam participar de atividades diversas, com sorteios de brindes e bicicletas.

Após a primeira etapa, realizada neste feriado, o evento chegará a todos os 184 municípios do Ceará, em um segundo momento, contemplando as 173 cidades restantes e ocorrendo nos dias 26/05 e 02/06.

Lazer e solidariedade

A 27ª edição do CicloSesc não apenas ofereceu um momento de lazer para os trabalhadores e suas famílias, como também promoveu a solidariedade. Cada participante se inscreveu doando 2kg de alimentos. Todas as doações serão destinadas ao Mesa Brasil Sesc, maior banco de alimentos do país.

Primeiro passeio

A dona de casa Roseana Maria de Moura foi a primeira participante do CicloSesc, em Fortaleza, a ser sorteada com uma bicicleta, e logo em sua primeira vez no passeio. “Eu descobri a paixão pela bicicleta somente neste ano. Eu não andava, e comecei a praticar. Quando soube que haveria o evento no Instagram, comecei a treinar, para ganhar fôlego. Aí vim e achei super tranquilo, maravilhoso”, revelou a nova ciclista, que agora tem duas bikes em casa.