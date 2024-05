Ceará x Amazonas: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de manter sequência positiva na Série B, o Ceará recebe o Amazonas-AM, às 21h30, desta quarta-feira (15), em jogo válido pela 5ª rodada da competição. As duas equipes vão embaladas para o duelo na Arena Castelão depois de suas primeiras vitórias na segundona, pela última rodada.

O Ceará bateu o Novorizontino por 3 a 0, fora de casa, e subiu até a primeira parte da tabela de classificação. Até aqui, o Alvinegro acumula um triunfo, dois empates e uma derrota nesta Série B. No último confronto, o técnico Vagner Mancini mudou o esquema tático para uma formação com três zagueiros, mas deixou em aberto a possibilidade de ir com a mesma estratégia.

Do outro lado, o Amazonas ganhou moral na competição depois de vencer o Santos por 1 a 0, dentro de casa, com gol de Ênio, e derrubar a invencibilidade do time alvinegro que tinha três vitórias seguidas na Segundona. Além do técnico Adilson Batista, a equipe manauara tem outros velhos conhecidos da torcida alencarina: Dentinho e Jô.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e no YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

DÚVIDAS DE MANCINI

Para o confronto da quinta rodada, o Ceará tem os desfalques certos dos suspensos Lourenço, expulso contra o Novorizontino, e Jorge Recalde, que tomou o terceiro amarelo. Com isso, Mancini deve alterar novamente o meio-campo, o que pode ter Lucas Mugni entre os titulares ou improvisação de outro atleta por ali.

Além desses, o Ceará tem a dúvida com o zagueiro Ramon Menezes, que saiu de campo lesionado no primeiro tempo na partida passada e passou por exames médicos. Caso não seja opção, Jonathan pode formar trio de zaga ao lado de Matheus Felipe e David Ricardo. A alteração foi feita contra o Novorizontino e agradou o técnico do Vozão.

Além desses pontos, tem a situação de atletas que seguem tratando lesões no departamento médico do Alvinegro. Na última divulgação, Saulo Mineiro e Bruninho estavam no período de transição e seriam avaliados pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp) do Ceará. Caio Rafael, Kaique e Daniel, atletas da base que já foram utilizados por Mancini, estão ainda entregues à malha médica.

ARTILHARIA DO VOZÃO

O primeiro triunfo alvinegro na Série B foi carregado com os gols dos estrangeiros Barceló, Recalde e Lucas Mugni. O uruguaio Facundo chegou a marca de dois gols na Série B, enquanto os demais balançaram as redes pela primeira vez na competição pelo Vozão. O camisa 31 marcou nos dois últimos jogos e vem numa boa sequência com o Ceará.

Ainda no mote da competição, Lourenço, Janderson, Aylon e Ramon Menezes são outros que fizeram um gol, cada, pelo Alvinegro. O destaque do time no ano, Erick Pulga, que tem nove gols marcados, ainda não balançou as redes adversárias na Segundona. Vale destacar que o atleta voltou de lesão contra o Novorizontino e participou diretamente de dois gols do Vozão.

OLHO NA ONÇA-PINTADA

O Amazonas chegou na capital cearense com um objetivo traçado: conquistar a primeira vitória fora de casa nesta Série B. A Onça-Pintada é estreante na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, depois de conseguir o inédito acesso ano passado vindo da Série C. No recorte de toda temporada até aqui, o time amazonense tem 24 partidas com 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.

O início de 2024 foi com a equipe ficando com o vice-campeonato do Amazonense e trajetória até as quartas de final da Copa Verde. Atualmente, o Aurinegro divide atenções com a Copa do Brasil, em decisões contra o Flamengo. No Maracanã, a equipe carioca venceu na ida por 1 a 0 e tem vantagem para a partida da volta, que será na Arena da Amazônia, no dia 22 de maio.

Em 24 jogos no ano, o Amazonas marcou 36 gols e sofreu 25 até aqui. Os experientes atacantes Sassá e William Barbio dividem a artilharia da equipe em 2024 com sete gols marcados, cada. Logo atrás, a lista é puxada com quatro tentos assinalados, cada, por Jô e Diego Torres.

Além dos ex-atacantes do Ceará, Jô e Dentinho, o plantel da equipe tem outros atletas com “bagagem” no futebol brasileiro. Com passagens por Atlético-MG e Sport, o lateral-direito Patric, hoje com 35 anos, é outro que atua na jovem equipe amazonense. Sassá, já na casa dos 30 anos, ficou conhecido ao vestir as camisas de Botafogo e Cruzeiro. Inclusive, o centroavante segue lesionado e não enfrenta o Vozão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Matheus Felipe, Jonathan (Ramon Menezes) e David Ricardo; Raí Ramos, Matheus Bahia, De Lucca, Guilherme Castilho e Lucas Mugni (Aylon); Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell, Guilherme Xavier e Rafael Tavares; Matheus Serafim, Jô e Ênio. Técnico: Adilson Batista.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X AMAZONAS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 15/05/24 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Adilson Gomes de Oliveira (ES)

Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

AVAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)