Presidente do Fortaleza, Alex Santiago comunica retorno ao departamento de futebol

O atual presidente do Fortaleza, Alex Santiago, anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (20), que não será candidato à reeleição para o cargo, em mandato que chega ao fim no dia 14 de dezembro de 2024. O motivo: um convite do CEO do clube, Marcelo Paz, para retornar ao departamento de futebol e assumir, de modo integral, a chefia.

Na publicação, o dirigente ressaltou que assumirá demandas como "planejamento, atuação de mercado, montagem de elenco profissional e gestão dos demais funcionários". Além do futebol, Alex também segue também com foco no futsal, projeto esportivo que assumiu na atual temporada e conseguiu elevar o patamar através da associação.

Para a sucessão na presidência, o candidato da gestão será José Rolim Machado. As eleições devem ocorrer justamente no dia 14 do próximo mês, data em que os sócios-torcedores do clube irão às urnas para definir o novo presidente da Diretoria Executiva, além do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina, com períodos de execução através de triênio, até o fim de 2027.

Alex assumiu a presidência do time cearense após a renúncia de Marcelo Paz para assumir o cargo de CEO da SAF do clube no fim de 2023. Antes, era vice-presidente do Leão. No clube, também atuou como assessor da presidência e diretor de futebol.

Veja a nota de Alex Santiago

À querida e amada nação tricolor, hoje, escrevo a vocês, que são o principal patrimônio do nosso amado Fortaleza Esporte Clube, um texto sobre gratidão. Gratidão, por ter sido eleito juntamente com Marcelo Paz e Geraldo Luciano, em 12 de dezembro de 2021, para três anos incríveis a frente da Diretoria Executiva do nosso clube. Gratidão, por ter tido a oportunidade de, nesse período, convivido com o maior treinador da história do Fortaleza EC, Juan Pablo Vojvoda, que nos conduziu a quatro campanhas entre os 10 primeiros colocados na Série A e que nos resultaram em três participações em Copa CONMEBOL Libertadores da América e em um Vice-Campeonato Continental, na Copa CONMEBOL Sudamericana.

Gratidão, por ter sido Pentacampeão estadual e por ter conquistado o Bicampeonato e o Tricampeonato da Copa do Nordeste. Gratidão por ter estabelecido já nessa Série A 2024, a maior campanha em pontos de um clube nordestino na história (com rodadas de antecedência). Gratidão, por ter contado com o apoio irrestrito de vocês, que levaram ano após ano, mais de um milhão de torcedores ao estádio por temporada. Gratidão, por ter participado da modernização do Centro de Excelência Alcides Santos e da extensão territorial e qualitativa do CT Ribamar Bezerra. Gratidão, por ter presenciado tantas conquistas das categorias de base nesse ano (que forma jogadores VENCENDO), bem como a consolidação do nosso futebol feminino. Gratidão por ressuscitar o projeto do Fortaleza Futsal e poder projetar esse clube nacionalmente, por meio de 5 finais em 5 competições disputadas (duas delas nacionais) tendo já conquistado vaga em torneio seletivo para CONMEBOL Libertadores de Futsal 2025.

Gratidão, por, durante esse ano, poder cuidar de cada funcionário do clube com toda a atenção e carinho possíveis. Eles são nossa família.

Gratidão, por fim, de ter tido a honra de ser o 94o Presidente do Fortaleza Esporte Clube e, ao mesmo tempo, o primeiro Presidente da Associação FEC da era pós-SAF.

Assim sendo, informo a todos que cumprirei o meu mandato até o último dia, 14 de dezembro de 2024, sem, no entanto, apresentar o meu nome à reeleição a Presidência da Associação FEC.

Tal decisão se dá com base no convite feito pelo CEO de nossa SAF, Marcelo Paz, para que eu retorne de maneira exclusiva a função de Chefia do Departamento de Futebol Profissional do Fortaleza SAF (incluindo a gestão do Fortaleza Futsal) de maneira integral e com enfoque nas demandas cada vez mais exigentes de planejamento, atuação de mercado, montagem de elenco profissional e gestão dos demais funcionários. Meu foco, será de maneira exclusiva “o campo, a bola e o gol”, como foi em um grande período desse caminho total e que mostrou-se bastante exitoso. No meu coração de torcedor, o cargo mais precioso a ser ocupado é aquele em que eu mais puder ajudar ao Fortaleza, no seu inevitável destino de evolução e de glórias.

Para a minha sucessão no cargo da presidência da Associação FEC, teremos como candidato, aquele que na minha opinião, é o maior tricolor de todos nós, José Rolim Machado, que possui décadas de serviços prestados ao clube e que durante muitos anos entregou seu máximo para a coesão do grupo de gestores que hoje lidera o Fortaleza. À nossa torcida, garanto que teremos um grande presidente.

Por fim, nação, só me resta agradecer pelo apoio dado, agradecer pela cobrança vivida e agradecer pelo crescimento pessoal que me foi proporcionado durante esse período de exercício da presidência. Agradecer as lágrimas, os sorrisos e as emoções proporcionadas. Seguirei entregando, à minha maneira, como torcedor-dirigente que sou, a melhor versão do Alex, a vocês e ao nosso Fortaleza, o nosso melhor amigo de infância. O Fortaleza merece ser amado, sua história merece ser honrada, sem que jamais se esqueça que sua torcida é a alma e o coração dessa instituição. O Fortaleza não merece nada menos que o meu máximo! Vamos por mais SEMPRE!