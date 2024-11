Corinthians x Cruzeiro: confira horário, palpites e prováveis escalações

Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, 20 de novembro às 11h (horário de Brasília), contra o Cruzeiro pela Série A do Brasileirão. A partida será no Estádio Neo Química Arena, em São Paulo, São Paulo.

O Timão é o 11º colocado com 41 pontos e ainda sonha com vaga na Libertadores via G8. Já o Cruzeiro, é o 7º com 47 pontos, luta por uma vaga na Libertadores, mas decide a Copa Sul-Americana no fim de semana contra o Racing.

Palpites

inter@

Escalação

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Raniele (Renato), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Alex Santana, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Cruzeiro

Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Ramiro (Vitinho) e Mateus Vital; Álvaro Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz

Corinthians x Cruzeiro

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo, São Paulo

Horário: 11:00h (de Brasília), quarta-feira, 20 de novembro

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro