Marcelo Paz e Geraldo Luciano renunciam presidência do Fortaleza para integrar SAF

Marcelo Paz não é mais presidente do Fortaleza. Ele renunciou ao cargo na tarde desta sexta-feira (08) para assumir o cargo de CEO da Fortaleza EC SAF, que deve entrar em funcionamento na próxima semana.

A renúncia de Paz foi acompanhada pela do primeiro vice-presidente do clube, Geraldo Luciano. Este será o presidente da sociedade anônima do Tricolor. Os dois tinham mais um ano de mandato pela frente, que será tocado por Alex Santiago, que era o segundo vice-presidente, mas já foi empossado como novo presidente da instituição.

Marcelo Paz se despediu da presidência do Fortaleza com oito títulos conquistados (pentacampeonato cearense, bicampeonato da Copa do Nordeste e título da Série B de 2018), além de conquistas inéditas, como classificar o time para o sexto ano consecutivo na Série A, quarta colocação na elite nacional, participações em Libertadores da América, com direito a classificação para as oitavas de final e vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

Geraldo Luciano foi o responsável por estudar sobre SAF e explicar aos conselheiros e sócios-torcedores sobre o modelo de gestão da sociedade anônima que seria criada em setembro de 2023, com aprovação maciça dos sócios.

Nova eleição

Ainda na noite desta sexta-feira, o Conselho Deliberativo do Fortaleza deve convocar eleições para a próxima quinta-feira (14), com o intuito de eleger os dois novos vice-presidentes do Tricolor. O pleito será indireto, feito pelos próprios conselheiros e Alex Santiago vai indicar a chapa.

O processo está previsto no novo estatuto do clube como cláusula transitória para a implementação da SAF. O Fortaleza aguarda o registro da “empresa” na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) para obter o CNPJ.

O primeiro passo do conselho de administração da SAF será nomear Marcelo Paz, atual presidente do clube, como CEO de futebol do Tricolor. O órgão é composto por Geraldo Luciano, que será o presidente da SAF; José Rolim Machado, vice-presidente, além de Fabiano Barreira da Ponte, Francisco de Queiroz Maia Júnior e Wendell Fábio de Miranda Regadas. A sociedade anônima também conta com um conselho fiscal.

Com a efetivação da SAF do Fortaleza, o organograma do clube será modificado e alguns cargos vão sofrer mudanças. O Fortaleza EC SAF não deverá vender ações em um primeiro momento. A mudança no modelo de gestão foi feita pensando em abrir possibilidades de negócio para aumentar a arrecadação de verbas e deixar o clube mais competitivo.