Fortaleza SAF aguarda apenas CNPJ para começar a funcionar

A Sociedade Anônima de Futebol do Fortaleza aguarda apenas a obtenção do CNPJ para começar a funcionar e acredita-se internamente que isso possa ocorrer até a próxima semana. Com o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica liberado, toda a parte do futebol do clube passa a ser gerida pela SAF, enquanto os demais ativos ficam com a instituição.

Quando o registro na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) for efetivado, a nova empresa, já com CNPJ, estará pronta para funcionar plenamente. O primeiro passo do conselho de administração da SAF será nomear Marcelo Paz, atual presidente do clube, como CEO de futebol do Tricolor. Para isso, o dirigente vai renunciar ao cargo que ocupa atualmente na instituição.

Depois da vitória do Fortaleza sobre o Goiás, pela 37ª rodada da Série A do Brasileiro, Paz escreveu em suas redes sociais que após o duelo contra o Santos, que acontecerá nesta quarta-feira (6), ficará à disposição do conselho de administração da SAF. Ele será o responsável pela gestão do futebol do clube.

Composição

Como CEO, Paz terá o trabalho avaliado pelos cinco membros do conselho de administração, que vai estabelecer metas e poderá demitir o gestor contratado (e por isso remunerado) para o cargo. O órgão é composto por Geraldo Luciano, que será o presidente da SAF; José Rolim Machado, vice-presidente, além de Fabiano Barreira da Ponte, Francisco de Queiroz Maia Júnior e Wendell Fábio de Miranda Regadas. A sociedade anônima também conta com um conselho fiscal.

Com a efetivação da SAF do Fortaleza, o organograma do clube será modificado e alguns cargos vão sofrer mudanças. A presidência da Instituição, que continuará responsável pelo patrimônio físico do Tricolor e parte institucional, por exemplo, ficará com Alex Santiago.

Aprovada em 23 de setembro pelos sócios-torcedores, com 95% dos votos, o Fortaleza EC SAF não deverá vender ações em um primeiro momento. A mudança no modelo de gestão foi feita pensando em abrir possibilidades de negócio para aumentar a arrecadação de verbas e deixar o clube mais competitivo.