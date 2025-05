Vojvoda avalia empate e Racing x Fortaleza pela Libertadores: ‘está tudo a definir’

O Fortaleza empatou sem gols com o Atlético Bucaramanga-COL, nesta terça-feira (13), na Arena Castelão, e evitou a classificação antecipada às oitavas da Libertadores de 2025. Assim, deixou a definição da vaga ao mata-mata para a última rodada do Grupo E, quando encara o Racing-ARG, fora de casa, em um duelo difícil na avaliação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

“Agora estamos com oito pontos, a avaliação é de temos que controlar o que podemos, temos que ir para Buenos Aires jogar a nossa partida. Ainda falta Racing x Colo-Colo, mas está tudo a definir. Falar do futuro não vai servir. O nosso foco primeiro é na recuperação para jogar com o Vasco, no Brasileirão, que é sábado, depois tem partida da Copa do Brasil, segue o Brasileirão e vamos para esse jogo (com o Racing), que é difícil, pois todos conseguiram pontos fora de casa e isso fala da igualdade que há nesse grupo, então vamos definir tudo na última rodada". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Com o resultado, o Leão assumiu provisoriamente a liderança da chave, com oito pontos, mas ainda resta Racing-ARG x Colo-Colo-CHI, nesta quarta (14), às 21h30, no El Cilindro, em Buenos Aires, para encerrar a 5ª rodada. No momento, os argentinos aparecem em 2°, com sete, o Atlético Bucaramanga-COL surge na 3ª colocação, com seis, enquanto os chilenos são o lanterna, com dois.

Assim, independente do placar de logo mais, a definição será na rodada final. Em caso de vitória, o Fortaleza avança às oitavas de final. Com empate ou derrota, depende de combinação de resultados.

Tudo por conta do empate na Arena Castelão. Para Vojvoda, faltou mais eficiência e também sorte.

"Acho que foi uma partida muito equilibrada no 1º tempo. Os dois times pretendiam ter o controle de bola, foi muito disputada. Além disso, tivemos uma grande chance com Breno no 1º tempo. No 2º tempo, acho que controlamos o jogo com bola. Jogamos praticamente no campo adversário, criamos quatro ou cinco chances muito claras. Faltou efetividade e um pouco também de sorte”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O próximo compromisso tricolor é sábado (17), quando encara o Vasco, às 18h30, em São Januário, pela Série A do Brasileiro. O jogo contra o Racing é somente na quinta (29), às 21h30, na Argentina. Antes, encara também o Retrô-PE, pela Copa do Brasil, e o Cruzeiro, pela Série A, ambos em casa.

