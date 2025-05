O que o Fortaleza precisa para se classificar na última rodada na Libertadores?

O Fortaleza definirá sua situação na Libertadores na última rodada. O Tricolor teve a chance de se classificar antecipadamente nesta terça-feira, mas ficou no empate com o Bucaramanga no Castelão. O time martelou, perdeu pelo menos 5 chances incríveis de gol e amargou o empate.

Assim, o time de Vojvoda foi a 8 pontos, e definirá contra o Racing, no dia 29, às 21h30 no estádio El Cilindro.

Classificação do Grupo E

Legenda: Situação do Grupo E da Libertadores após empate do Fortaleza; Racing x Colo Colo jogam na quarta-feira para complementar a 5ª rodada Foto: Reprodução / srgoool

Racing x Colo Colo ainda jogam

Na quarta-feira (13), o Racing recebe o Colo Colo no complemento da 5ª rodada do Grupo E, às 21h30 no El Cilindro.

Se o Racing vencer, garante vaga com 10 pontos e define em casa na 1ª colocação do Grupo E. Se empatar, volta a liderança do grupo, mas o jogo com o Fortaleza vira um confronto direto. Se perder, coloca o Colo Colo na briga pela vaga e corre risco de eliminação em casa para o Fortaleza.

O Leão pode de classificar com 3 resultados. Veja possibilidades.

1) Vitória

Se vencer o Racing, o Leão chega a 11 pontos e garante vaga na 2º Fase.

2) Empate

Se empatar, o Tricolor de Aço chega a 9 pontos e se classifica, desde que o Bucaramanga não vença descontando a grande diferença no saldo de gols (4 a -3 pró Fortaleza). Por exemplo, para avançar, o time colombiano teria que fazer 7x0 no Colo Colo no Chile. O mesmo vale para o Colo Colo se o time chileno vencer o Racing e Bucaramanga, já que o saldo também é negativo (-7).

3) Derrota

Se o Fortaleza perder para o Racing na última rodada, ainda se classifica caso Colo Colo x Bucaramanga empatem.