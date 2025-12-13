Diário do Nordeste
Sob olhar de Thiago Carpini, Fortaleza sub-20 vence Ferroviário profissional em jogo-treino

Amistoso faz parte da preparação das equipes para suas respectivas competições em 2026, Leão sub-20 de olho na Copinha, e Ferroviário com foco no Campeonato Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:57)
Jogada
Legenda: Anunciado na última quinta-feira (11), Thiago Carpini aproveitou para conhecer as instalações do CT de Maracanaú
Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC

O novo treinador do Fortaleza, Thiago Carpini, acompanhou, neste sábado (13), a vitória do time sub-20 do Leão, por 1 a 0, sobre o Ferroviário, no CT de Maracanaú. O tricolor comandado por Léo Porto bateu a equipe profissional do Tubarão da Barra, com gol de Juan Fidelis. 

O confronto faz parte do cronograma de preparação das equipes para a próxima temporada. O Fortaleza sub-20 tem foco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto o Ferroviário mira sua estreia no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste.

O Fortaleza sub-20 está no grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e tem como adversários o União Mogi-SP, Centro Olímpico-SP e Confiança-PB. Até a estreia na competição de base, o Tricolor tem mais quatro amistosos programados para dezembro.

Já o Tubarão da Barra, que é comandado pelo português Nuno Pereira, iniciou neste mês a preparação para disputar o estadual em 2026. Com nova diretoria e sob tutela da SAF, o Ferroviário tem como foco principal brigar pelo acesso para a Série C.

Fortaleza sub-20 contra o Ferroviário no CT de Maracanaú
Legenda: Juan Fidelis marcou o gol da vitória do Fortaleza sub-20 no amistoso no CT de Maracanaú
Foto: Baggio Rodrigues

CARPINI DE OLHO

Recém-chegado no Leão do Pici, Thiago Carpini esteve acompanhado de membros da diretoria tricolor no CT do clube, que fica na região metropolitana de Fortaleza. O treinador, anunciado na última quinta-feira, aproveitou os últimos dias para conhecer a estrutura que a equipe oferece aos atletas profissionais e da base.




 

