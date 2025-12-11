Com a chegada de Carpini, Fortaleza volta a ter um técnico brasileiro após 5 anos
Tricolor contratou Thiago Carpini nesta quinta-feira (11)
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
O Fortaleza anunciou Thiago Carpini como técnico nesta quinta-feira (11), após Martín Palermo deixar o clube.
A com a chegada de Carpini, ex-Juventude, o Leão volta a ter um treinador brasileiro após 5 anos.
O último tinha sido Enderson Moreira, que deixou o clube em abril de 2021 para dar lugar ao técnico Juan Pablo Vojvoda.
Vojvoda ficou de 2021 até julho deste ano, depois passando o português Renato Paiva e por fim Palermo, até o fim da Série A.
