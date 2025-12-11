Diário do Nordeste
Com a chegada de Carpini, Fortaleza volta a ter um técnico brasileiro após 5 anos

Tricolor contratou Thiago Carpini nesta quinta-feira (11)

Escrito por
Vladimir Marques
Jogada
Legenda: Carpini é o novo técnico do Fortaleza
Foto: Gabriel Tadiotto/E.C Juventude

O Fortaleza anunciou Thiago Carpini como técnico nesta quinta-feira (11), após Martín Palermo deixar o clube.

A com a chegada de Carpini, ex-Juventude, o Leão volta a ter um treinador brasileiro após 5 anos.

O último tinha sido Enderson Moreira, que deixou o clube em abril de 2021 para dar lugar ao técnico Juan Pablo Vojvoda.

Vojvoda ficou de 2021 até julho deste ano, depois passando o português Renato Paiva e por fim Palermo, até o fim da Série A.

