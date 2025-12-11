FIFA disponibiliza 3ª Fase de venda de ingressos para jogos da Copa do Mundo 2026; Veja detalhes

A FIFA iniciou o período de inscrição para a 3ª Fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que estará aberto até 13 de janeiro. O torcedor deve se inscrever em FIFA.com/tickets e solicitar ingressos para partidas individuais com base em qual time joga contra qual, onde e quando, para os jogos da fase de grupos.

Esta é a terceira fase de venda de ingressos, chamada de "Sorteio de Seleção Aleatória", para o torneio de 48 seleções.

Quase 2 milhões de ingressos foram disponibilizados e adquiridos até agora na fases anteriores das vendas, que se encerraram no mês passado, antes do sorteio da fase de Grupos.

A FIFA divulgou o calendário de jogos da Copa do Mundo no último dia 6 de dezembro, com as datas, horários e locais dos jogos do Brasil:

Brasil x Marrocos - 1ª rodada

13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local)

Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti - 2ª rodada

19 de junho (sexta-feira) - 22h de Brasília (21h no horário local) Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil - 3ª rodada

24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local)

Estádio Hard Rock - Miami/EUA

Preços ingressos

Os preços dos ingressos foram definidos tanto para o público geral, quanto para torcedores das seleções ao longo da fase atual de vendas.

Segundo apuração do site americano “The Athletic”, os valores dos ingressos variam entre cerca de R$ 320 e R$ 34 mil. Os preços vão aumentando com o passar das fases do torneio.