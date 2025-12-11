Conselho da SAF ainda aguarda resposta de Marcelo Paz sobre a permanência no clube

A diretoria do Fortaleza ainda aguarda uma sinalização sobre a permanência de Marcelo Paz como CEO do clube. Em contato com o Diário do Nordeste, o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, Fabiano Barreira, informou que o mandatário tem um prazo de até segunda-feira (15) para comunicar de modo oficial a resposta para a situação.

"Nós, da comitiva da SAF, já sinalizamos o interesse em manter Marcelo Paz como CEO, por todo o legado e o trabalho desenvolvido no clube. Ele nos pediu tempo para pensar e deve informar a resposta até a próxima segunda-feira, quando votamos também o novo orçamento do Fortaleza", afirmou.

A intenção é de que, em caso de continuidade, Paz siga como CEO da instituição, função que ocupa desde o início de 2023. Com a sinalização da SAF para a permanência, a decisão está nas mãos do gestor. Mesmo sem a sinalização, vale ressaltar que o dirigente segue trabalhando ativamente no Pici.

Nos últimos dias, participou de reuniões sobre a montagem do elenco da Série B e a permanência do treinador argentino Martín Palermo, que está na Argentina, livre no mercado, e foi alvo de sondagens de times como o Remo. A definição é tida como crucial para o projeto de 2026 avançar.

Resposta de Marcelo Paz

Após a confirmação do rebaixamento à Série B, no último domingo (7), Marcelo Paz concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre a possibilidade de permanecer. Na ocasião, listou o longo período de trabalho no clube e ressaltou que ainda iria tomar uma decisão sobre essa questão.

"Eu confesso que eu não estava priorizando isso (a minha permanência), a prioridade era o Fortaleza ficar na Série A e são cenários. Quem decide a minha permanência ou não é o Conselho da SAF. As pessoas são profissionais, e a gente vai conversar e avaliar. Naturalmente o Fortaleza vai passar por mudanças e passaria mesmo se ficasse na Série A. claro que indo para a Série B, as mudanças são mais profundas, mas vou conversar, querendo ou não, são 11 anos ininterruptos, quase 800 jogos e esse ano foi muito difícil pra mim. Fui muito alvo esse ano, quase sempre de forma injusta, não da parte técnica, aceito tudo, mas tem várias coisas da índole, que atacam a família, que foram ditas também, e isso eu não posso aceitar, então ainda vou conversar com o Conselho da SAF", pontuou.

Com longos serviços prestados, Paz participou diretamente da mudança de patamar da agremiação, em uma trajetória que se eterniza como a maior da história da instituição, que recém-completou 107 anos. Com a liderança do mandatário, o clube caminhou da Série C à Libertadores, passando por feitos inéditos, como título na Série B, G-4 da Série A duas vezes, semifinal da Copa do Brasil, bicampeonato da Copa do Nordeste, pentacampeonato estadual, além de presença na Copa Sul-Americana, onde foi vice-campeão.