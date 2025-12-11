Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vasco x Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Partida será no Maracanã

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:43)
Jogada
Legenda: Fluminense e Vasco se enfrentam pela Copa do Brasil
Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

A partida de volta será no dia 14, no Maracanã.

O cruzmaltino chega para o confronto em baixa, com ao vencer apenas um dos últimos 8 jogos. O time encerrou a Série A na 14ª colocação com 45 pontos, sendo goleado pelo Atlético/MG por 5x0 na 38ª rodada.

Já o Tricolor das Laranjeiras, encerrou a Série A em alta, na 5ª colocação, com 64 pontos e com vitória de 2x0 diante do Bahia por 2x0 no Maracanã.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

SporTV, Premiere e Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

FLUMINENSE

Fábio; Samuel, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.  Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP);
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Assuntos Relacionados
Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

Jogada

Conselho da SAF ainda aguarda resposta de Marcelo Paz sobre a permanência no clube

A definição deve ocorrer até a próxima segunda-feira (15)

Redação Há 28 minutos
Vanderlei Cordeiro de Lima no COB

Jogada

Comitê Olímpico Brasileiro cria medalha em homenagem a Vanderlei Cordeiro de Lima

Remadores brasileiros são os primeiros a receberem honraria que homenageia o ex-maratonista

Samuel Conrado Há 33 minutos

Jogada

Vasco x Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Partida será no Maracanã

Redação Há 42 minutos

Jogada

Ferroviário apresenta projeto de modernização do Estádio Elzir Cabral e construção de CT

O projeto da SAF coral encontra-se em fase de planejamento e ainda sem data para iniciar

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Samir Xaud, presidente da CBF

Jogada

Copa do Brasil de 2026 dará duas vagas para a Libertadores da América; entenda

A novidade será anunciada oficialmente pela CBF nesta quinta-feira (11)

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Fluminense x Vasco Copa do Brasil semifinal

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025

Ian Laurindo* 11 de Dezembro de 2025