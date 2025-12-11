Vasco x Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações
Partida será no Maracanã
Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
A partida de volta será no dia 14, no Maracanã.
O cruzmaltino chega para o confronto em baixa, com ao vencer apenas um dos últimos 8 jogos. O time encerrou a Série A na 14ª colocação com 45 pontos, sendo goleado pelo Atlético/MG por 5x0 na 38ª rodada.
Já o Tricolor das Laranjeiras, encerrou a Série A em alta, na 5ª colocação, com 64 pontos e com vitória de 2x0 diante do Bahia por 2x0 no Maracanã.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
SporTV, Premiere e Prime Video
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
FLUMINENSE
Fábio; Samuel, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía
Arbitragem
Árbitro: Raphael Claus (SP);
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
VAR: Daniel Nobre Bins (RS).