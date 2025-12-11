Comitê Olímpico Brasileiro cria medalha em homenagem a Vanderlei Cordeiro de Lima

Ícone do esporte nacional, Vanderlei Cordeiro de Lima é homenageado com novo prêmio cedido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Os atletas do Quatro Sem, equipe do remo do Brasil, são os primeiros a receberem a medalha, nesta quinta (11), no Prêmio Brasil Olímpico (PBO), no Rio de Janeiro. Andrei Jessé, Diogo Volkmann, Kayki Rocha e Miguel Marques conquistam a honraria depois de alcançarem o bronze nos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção 2025, após perderem um remo durante a prova.

O prêmio reconhece o espírito humanitário, competitivo e ético em meio às adversidades do esporte. O quarteto brasileiro chegou na terceira colocação no Pan-americano Assunção, com 6min32s41, mesmo depois de um problema na forqueta, peça que sustenta o remo, de Miguel.

Legenda: Atletas venceram adversidade e conquistaram medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção 2025 Foto: Marina Ziehe/COB

Em entrevista ao Comitê Olímpico Brasileiro, Vanderlei não escondeu a surpresa tendo seu nome vinculado ao prêmio que carrega o espírito esportivo no Prêmio Brasil Olímpico.

"Fiquei surpreso, mas muito feliz pela escolha do meu nome em um prêmio dessa importância. Uma honraria que reforça a importância dos valores olímpicos, do fair play, e que enaltece ainda mais a minha história. Jamais imaginei que poderia receber tamanha honraria. Sou muito grato por tudo, mais uma vez, ao Comitê Olímpico do Brasil e também a ferramenta do esporte, por ter transformado a minha vida em todos os sentidos", afirma Vanderlei. Vanderlei Cordeiro de Lima ex-maratonista brasileiro

BRONZE NO PAN-AMERICANO

A disputa que terminou com o bronze brasileiro no remo foi acirrada desde o início entre Brasil, Chile e Argentina. Os dois primeiros times assumiram a dianteira, seguidos pelo selecionado argentino, que ganhou força na reta final. Os atletas brasileiros teve problema na forqueta na parte decisiva, cerca de 300 metros do fim. Integrante da equipe canarinha, Diogo Volkmann, lembra da disputa e a conquista no final.

"Foi uma prova muito sofrida. Sabíamos que poderíamos ter ido melhor e colocado o Brasil no primeiro lugar do pódio, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mesmo diante da adversidade, conseguimos manter o foco e ainda terminar a prova com a 3ª colocação. Isso mostra o quanto estávamos focados e o quanto nos dedicamos para representar o Brasil. Estou muito feliz em receber esse prêmio e sei que vai ser mais um combustível para, no futuro, conquistar ainda mais", compartilhou Diogo.

MEDALHA VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA

A medalha, criada neste ano no Prêmio Brasil Olímpico, é uma honraria esportiva-humanitária que homenageia o ex-maratonista brasileiro, bronze nas olimpíadas de Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima.

Assim como a medalha Pierre de Coubertin, criada pelo Comitê Olímpico Internacional e recebida por Vanderlei após os Jogos de Atenas, a honraria brasileira surge para homenagear atletas e personalidades do esporte após demonstrações de grande espírito olímpico. Como foi o caso dos atletas do Quatro Sem no Pan-americano Júnior de Assunção, que conquistaram um bronze heroico mesmo com o remo quebrado.

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO

Criado pelo Comitê Olímpico Brasileiro em 1999, a premiação reúne os destaques do esporte nacional para celebrar feitos e inspirar novas gerações. A cerimônia destaca os trabalhos de atletas, treinadores e equipes de diversas modalidades do país. O evento deste ano acontece no dia 11 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.