Anunciado, Thiago Carpini manda recado para torcida do Fortaleza: 'feliz e lisonjeado'
O treinador assinou contrato até o fim de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 20:06)
A diretoria do Fortaleza anunciou Thiago Carpini, nesta quinta-feira (11), como novo treinador para 2026. O profissional chegou para substituir o argentino Martín Palermo, que não aceitou a proposta de renovação. O comandante gravou um vídeo e demonstrou muita satisfação com o novo trabalho.
"Olá, nação tricolor, aqui é Thiago Carpini. Passando para comunicar para vocês que estaremos juntos na temporada de 2026. Muito feliz e lisonjeado pela oportunidade e pelo convite de fazer parte de uma história tão grandiosa como é essa do Fortaleza. Espero que em 2026, nós possamos retornar o clube ao seu lugar, na elite do futebol brasileiro. De tantos objetivos, esse é o maior desafio. E contamos com o seu apoio, que lote o Castelão e que faça a diferença como sempre fez em todos as campanhas e momentos vitoriosos e que em 2026 seja um ano de muitas conquistas para nós".
O vínculo será até o fim da temporada. Carpini estava livre no mercado após a saída do Juventude, que também caiu para a Série B. Apesar disso, tinha experiência em equipes como Vitória-BA, Guarani, Água Santa e São Paulo.
Natural de Valinhos-SP, tem 41 anos e iniciou carreira como auxiliar técnico do XV de Piracicaba, seguindo depois para o Botafogo-PB e o Guarani, onde ganhou a oportunidade de exercer o cargo de treinador pela primeira vez.
FICHA TÉCNICA
- Nome: Thiago Carpini Barbosa
- Data de nascimento: 16/07/1984 - 41 anos
- Naturalidade: Valinhos-SP
- Clubes: Guarani-SP, Oeste-SP, Inter de Limeira-SP, Santo André-SP, Ferroviária-SP, Água Santa-SP, Juventude-RS, São Paulo-SP, Vitória-BA e Fortaleza.
