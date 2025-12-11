Diário do Nordeste
Arena Castelão inicia revitalização do gramado para 2026; reabertura será na 2ª fase do Cearense

Estádio recebeu cinco competições

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:32)
Jogada
Legenda: Arena Castelão recebeu 52 partidas no ano.
Foto: Divulgação/Sesporte

A Arena Castelão recebeu 52 jogos em 2025. Com o fim da temporada, o gramado da maior praça esportiva começou a ser revitalizado logo após o último confronto do Brasileiro, que ocorreu no dia 7 de dezembro, quando o Ceará enfrentou o Palmeiras. A reabertura do estádio vai ocorrer na segunda fase do Cearense.

“Foi um ano de muitos jogos e dever cumprido. Além dos trabalhos cotidianos para receber os jogos agendados, tivemos grandes esforços e fomos escolhidos entre as oito cidades-sede para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. Concluímos os trabalhos deste ano e já estamos nos preparando para a temporada de jogos de 2026”, avalia Rogério Pinheiro, secretário do Esporte.

O espaço também recebeu partidas de outras quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, outras 63 atividades, entre shows, corridas, congressos e outros. Agora, o campo será preparado para 2026.

"Inicialmente, estão sendo realizados sucessivos cortes helicoidais e verticais, rebaixando a altura do gramado e removendo o excesso de palha acumulada durante o ano, abrindo espaço para a entrada de nutrientes e renovação da grama", afirma nota da Secretaria de Esportes, responsável pelo equipamento.

"Na sequência serão realizadas as operações de descompactação e aeração do solo. Na descompactação o gramado é perfurado para a realização da quebra da camada compactada do solo, permitindo uma maior oxigenação das raízes e melhoria na infiltração de água, proporcionando condições favoráveis para o desenvolvimento da grama e maior segurança para os atletas, reduzindo os riscos de lesões", informa outro trecho. 

Em seguida, haverá a retirada de material argiloso que prejudica a qualidade do campo. A ação vai permitir a entrada de novos nutrientes, maior oxigenação e vai abrir mais espaço para crescimento das raízes. 

O trabalho será finalizado com a cobertura com areia, adubos e corretivos. O objetivo é melhorar o micronivelamento do campo e os nutrientes para o crescimento da grama. Em seguida, haverá adubações e cortes para finalizar a preparação do gramado para uso.

VEJA IMAGENS:

gramado
Legenda: Gramado da Arena Castelão começa a ser revitalizado.
Foto: Divulgação/Sesporte

gramado
Legenda: Arena Castelão.
Foto: Divulgação/Sesporte

gramado

Jogada

Crisneive Silveira Há 35 minutos

