Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (20/11)

A quarta-feira chega com a Lua, ainda no signo de Câncer, batendo um papo harmonioso com Urano, Netuno e o Sol. É um convite para despertar com suavidade, prestando atenção aos sinais da sua intuição. O momento está favorável para insights criativos e emocionais, então ouça aquele "sussurro" interno que pode apontar direções inesperadas. A sensibilidade está aflorada, permitindo conexões mais profundas e um olhar mais compassivo para si e para o outro.



No decorrer do dia, a Lua se despede de Câncer e entra no signo de Leão, mudando o tom. E logo de cara, ela se opõe a Plutão, te chamando de volta para a realidade. Pode ser um momento delicado, revelando questões que você talvez preferisse ignorar. Evite agir de forma impulsiva ou dramática, especialmente se sentir que algo está fora do seu controle. Use essa energia para olhar para dentro e entender o que realmente precisa de atenção.



À noite, a Lua se aproxima de Marte, trazendo um impulso energético e talvez até uma dose extra de coragem. É hora de canalizar essa força para algo produtivo, mas cuidado com reações precipitadas ou explosões emocionais. Mantenha o equilíbrio e aproveite a vibração leonina para agir com coração e confiança.

Áries

O dia começa introspectivo, convidando você a cuidar das suas emoções e dar atenção ao que sua intuição está tentando dizer. À tarde, com a Lua em Leão, sua energia aumenta, mas cuidado para não agir no calor do momento, especialmente em situações familiares. Canalize sua força para iniciativas criativas.

Touro

A manhã favorece conversas e insights sobre mudanças necessárias na sua vida. O contato harmonioso da Lua com Urano pode trazer surpresas boas, mas, à tarde, com a Lua em Leão, evite teimosia, especialmente em questões financeiras ou domésticas.

Gêmeos

Sua intuição estará em alta pela manhã, ajudando a identificar soluções para problemas que pareciam complicados. À tarde, com a Lua em Leão, cuidado com impulsividade na comunicação. Procure pensar antes de falar, especialmente em diálogos importantes.

Câncer

A Lua no seu signo durante a manhã desperta um cuidado especial consigo e com os outros. A tarde pode trazer desafios em questões de poder ou controle, principalmente no trabalho. Mantenha a calma e evite reações precipitadas.

Leão

A energia começa tranquila, ótima para planejar e refletir sobre os próximos passos. Quando a Lua entra no seu signo, você sentirá um chamado para agir. Mas atenção: a oposição com Plutão pode ativar dramas desnecessários. Foque no que é essencial.

Virgem

A manhã favorece as relações de amizade e colaboração. Com a Lua em Leão à tarde, você pode sentir a necessidade de se recolher para reorganizar suas prioridades. Evite sobrecargas e respeite seus limites emocionais.

Libra

As conexões matinais favorecem avanços profissionais e decisões alinhadas com seus valores. No entanto, com a entrada da Lua em Leão, conflitos podem surgir em grupos ou amizades. Mantenha a diplomacia e evite se envolver em disputas.

Escorpião

A manhã é ótima para explorar ideias e fazer planejamentos de longo prazo. Quando a Lua ingressa em Leão, você pode sentir tensões no ambiente profissional. Evite confrontos e foque no que realmente importa para avançar.

Sagitário

A intuição matinal pode trazer respostas sobre sua vida espiritual ou emocional. Com a Lua em Leão à tarde, o desejo por aventura aumenta, mas evite decisões precipitadas. É um bom momento para revisar metas pessoais.

Capricórnio

A manhã traz harmonia para resolver questões financeiras ou emocionais. Com a Lua em Leão à tarde, evite reações exageradas em relacionamentos íntimos. Pratique a empatia e mantenha os pés no chão.

Aquário

O início do dia favorece parcerias e colaborações. Quando a Lua entrar em Leão, questões de poder em relacionamentos podem vir à tona. Foque no diálogo aberto e evite imposições.

Peixes

Sua sensibilidade pela manhã estará em alta, ajudando a enxergar detalhes importantes. À tarde, com a Lua em Leão, evite excessos no trabalho e priorize a organização. Cuide do corpo e da mente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.