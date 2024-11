Gio Ewbank celebra encontro da família com Vini Jr.: 'representa a luta antirracista'

A atriz Giovanna Ewbank e o marido, o ator Bruno Gagliasso, levaram os filhos para se encontrarem com o jogador de futebol Vini Jr. O encontro aconteceu em Salvador, onde a família passa férias, e o atleta cumpre compromisso profissional.

Na legenda da foto publicada nas redes sociais, na terça-feira (19), a atriz elogiou Vini Jr. e a importância dele na luta antirracista. “Salvador, na Semana da Consciência Negra, recebeu um dos nossos maiores orgulhos: Vini Jr. Jogando pela Seleção Brasileira, aqui, onde a força e a resistência do nosso povo brilham mais forte. É impossível não sentir o peso e a potência desse momento. Estar com ele nesse dia com a nossa família foi muito simbólico. Vini Jr. é gigante e representa a luta antirracista”, escreveu.

Gio ainda enalteceu como o jogador é importante para os filhos dela, que são grandes fãs. “Nossos filhos, assim como nós, vibram com a sua existência e representatividade. Vini Jr. não é só um craque em campo, ele é o símbolo da resistência. Ele é uma grande inspiração e voz para milhões. E aqui, em Salvador, onde a ancestralidade ecoa em cada canto, ele nos lembrou que a luta continua, mas também que estamos vencendo! Obrigada, Salvador, por esse momento inesquecível. Obrigada, Vini, por ser tão gigante dentro e fora de campo”.

Nos comentários, Vini retribuo o carinho: “Sempre bom estar com vocês”, escreveu.

Luta

Vini Jr. sofreu vários episódios de racismo durante os jogos do Real Madrid, na Europa, por isso a importância do post de Gio Ewbank. Já a família dela e de Bruno foi vítima de racismo durante viagem a Portugal, quando a portuguesa Adélia Barros xingou Titi e Bless, na época com 9 e 7 anos, os chamando de "pretos imundos". Este mês, dois anos após o episódio, Adélia foi condenada a oito meses de prisão. Ela cumprirá em liberdade, contanto que não cometa o mesmo crime durante quatro anos.