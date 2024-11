Atriz Jéssica Ellen fala sobre protagonistas negras nas novelas: 'Construção de muito tempo'

No Dia da Consciência Negra, a atriz Jéssica Ellen, no ar como Madalena, a protagonista de Volta por Cima, novela das 19 horas da TV Globo, participou do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, e falou sobre a importância da representatividade.

A atriz destacou a luta antirracista e a espera para viver a primeira protagonista na TV após 12 anos de atuação.

"Toda pessoa preta, pessoa LGBTQIA+ vive esse tipo de violência. Lembro na escola das pessoas falarem do meu cabelo, mas, ao mesmo tempo, sempre tive muito afeto da minha família e olhar do questionar. Se tem alguém se sentindo autorizado de praticar essa violência, essa pessoa tem que se rever", frisou Jéssica Ellen.

A artista também ressaltou que "estamos num momento muito positivo no nosso País" de colocar em evidência a representatividade de pessoas negras, e celebrou o papel em Volta por Cima após 12 anos de contrato com a TV Globo.

"Estou vivendo minha protagonista agora, acho que foi um tempo que minhas colegas brancas não tiveram que esperar. Meu desejo é que como país e sociedade entenda o absurdo que foi a escravidão, tenha respeito e esse olhar da história", defendeu.

Três protagonistas negras

As novelas das 18 horas, 19 horas e 21 horas são atualmente protagonizadas por mulheres negras na TV Globo. Além de Jéssica Ellen em Volta por Cima, Duda Santos (Beatriz em Garota do Momento) e Gabz (Viola em Mania de Você) estrelam as respectivas produções.

Legenda: Gabz, Jéssica Ellen e Duda Santos: mulheres são as três primeiras mulheres negras a protagonizarem, ao mesmo tempo, novelas da TV Globo

No passado, Taís Araújo, Sheron Menezzes e Camila Pitanga já chegaram a protagonizar novelas, mas somente em 2024 as três principais produções da TV Globo são, simultaneamente, estreladas por mulheres negras.