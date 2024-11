Especial de verão do 'Caldeirão com Marcos Mion' tem gravações no Ceará

A temporada especial de verão do Caldeirão com Mion escolheu a praia de Porto das Dunas, em Aquiraz, como cenário para as gravações que iniciaram nesta terça-feira (19). A atração será transmitida nas tardes de sábado da Globo, em janeiro de 2025.

Próximo ao Beach Park, o espaço conta com a vista para o mar e foi projetado especialmente para o programa, que trará artistas e convidados em um clima praiano.

O apresentador Marcos Mion destacou a importância do Ceará na produção. "O Ceará tem uma energia única! É um prazer trazer o 'Caldeirão' pra cá! Trouxemos uma estrutura completa: montamos a arena com uma vista paradisíaca, convidados, valorizando também a cultura local, artistas e talentos locais. Ou seja, vai ser o verão dos sonhos na terra onde sempre é verão", ressaltou o apresentador.

No Instagram, o perfil do programa publicou alguns spoilers do cenário. Confira: