Colin Petersen, baterista original da banda Bee Gees, morre aos 78 anos

O primeiro baterista do grupo musical Bee Gees, Colin Petersen, morreu aos 78 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (19) pelo The Best of the Bee Gees, uma banda "cover" com a qual o músico colaborava há alguns anos.

A causa da morte do baterista australiano ainda não foi confirmada. Em publicação no Facebook, a banda "tributo" lamentou a partida de Colin. "Não sei como podemos continuar sem o seu sorriso brilhante e a sua amizade profunda. Nós amamos você, Coronel. Descanse em Paz", diz o post.

Legenda: Colin já tocava com os irmãos Gibb antes de entrar oficialmente para a banda Foto: Divulgação

Petersen era conhecido como "Smiley" e esteve no grupo com os irmãos Gibb, fundadores do Bee Gees, entre 1966 a 1969. Ele se tornou crucial para o som inicial da banda, e com eles lançou álbuns como "Spicks and Specks" (1966), "Horizontal" (1968) e "Odessa" (1969).

A última apresentação ao vivo de Colin com a banda "cover" foi no último sábado (16), em Bundaberg, Queensland. Em comunicado à imprensa australiana, a empresária do músico, Sue Camilleri, confirmou a morte e reforçou a importância do baterista para a música do País.

"Suas ideias e seu profissionalismo eram apreciados dentro e fora dos palcos. Ele era único e amava compartilhar a estrada e os holofotes conosco", finalizou.