Eliana celebra oportunidade de voltar a cantar no 'The Masked Singer Brasil': 'muito gostoso'

Eliana se prepara para estrear como apresentadora da Globo no “The Masked Singer Brasil”, que inicia nova temporada em janeiro de 2025. No programa, ela vai relembrar uma versão sua que há tempos não aparece: a de cantora.

“Já faz muitos anos que as pessoas - que têm um CD, que me acompanharam com as músicas, que foram a shows, que participaram de micaretas que fiz pelo Brasil inteiro, os Carnavais fora de época, no próprio Carnaval de Salvador, que fiquei 11 anos lá, - sempre alguém me pede: 'Volta a cantar”, disse ela, à Quem.

Veja também Zoeira Ex-integrantes do One Direction comparecem ao funeral de Liam Payne na Inglaterra; veja imagens Zoeira Quem é Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão presa pela Polícia Civil de São Paulo

“Sempre falei que tem que ter um momento especial para isso. Eis que estou num reality musical aos domingos. Quer momento mais especial que isso? As coisas têm o seu tempo e acho que esse é o tempo que tinha que ser para eu poder estar aqui nesse palco, na TV Globo, voltar a cantar de uma forma bem despretensiosa. Mas voltar a cantar foi muito gostoso. A gente já fez aqui alguns musicais, foram muito legais, acho que vocês vão curtir, eu estou amando”, continuou.

Assim como Ivete Sangalo anteriormente, Eliana irá cantar a cada episódio, além da apresentação dos artistas mascarados. A nova edição de "The Masked Singer Brasil" será temática, inspirada em personagens icônicos de novelas da emissora, que completa 60 anos em 2025. Os artistas Tony Ramos, Tatá Werneck, Sabrina Sato e Belo irão compor a bancada de jurados