Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de novembro

A quarta-feira chega com a Lua, ainda no signo de Câncer, batendo um papo harmonioso com Urano, Netuno e o Sol. É um convite para despertar com suavidade, prestando atenção aos sinais da sua intuição. O momento está favorável para insights criativos e emocionais, então ouça aquele "sussurro" interno que pode apontar direções inesperadas. A sensibilidade está aflorada, permitindo conexões mais profundas e um olhar mais compassivo para si e para o outro.



No decorrer do dia, a Lua se despede de Câncer e entra no signo de Leão, mudando o tom. E logo de cara, ela se opõe a Plutão, te chamando de volta para a realidade. Pode ser um momento delicado, revelando questões que você talvez preferisse ignorar. Evite agir de forma impulsiva ou dramática, especialmente se sentir que algo está fora do seu controle. Use essa energia para olhar para dentro e entender o que realmente precisa de atenção.



À noite, a Lua se aproxima de Marte, trazendo um impulso energético e talvez até uma dose extra de coragem. É hora de canalizar essa força para algo produtivo, mas cuidado com reações precipitadas ou explosões emocionais. Mantenha o equilíbrio e aproveite a vibração leonina para agir com coração e confiança.

Signo de Áries hoje

O dia começa introspectivo, convidando você a cuidar das suas emoções e dar atenção ao que sua intuição está tentando dizer. À tarde, com a Lua em Leão, sua energia aumenta, mas cuidado para não agir no calor do momento, especialmente em situações familiares. Canalize sua força para iniciativas criativas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.