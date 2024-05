Ivete Sangalo cancela turnê 'A Festa' e revela motivo

A equipe da cantora Ivete Sangalo anunciou, nesta quarta-feira (15), o cancelamento da nova turnê dela, intitulada "A Festa". A produção comemorativa dos 30 anos de carreira da artista estava prevista para começar no próximo dia 1º de junho, em Manaus (AM), e deveria visitar diversas outras 29 cidades no Brasil.

Em comunicado, a assessoria explicou que a decisão de suspender a série de shows foi motivada por uma quebra contratual por parte da produtora responsável pela realização dos eventos. Segundo o texto, a empresa "não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".

Nas redes sociais, Ivete Sangalo compartilhou a notícia com os seguidores. Na ocasião, lamentou o caso, qual classificou como sendo "muito difícil", e explicou o que a motivou a cancelar as apresentações comemorativas.

Embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim, e sei que para vocês também, essa celebração tão especial não pode ser maior que a segurança, o conforto e a viabilidade para com o meu público. E, ai, onde me deparo com uma decisão muito importante, tem que ser bom, tem que ser especial, tem que ser organizado. Tem que ser planejado." Ivete Sangalo Cantora

"Quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas que estão envolvidas têm por obrigação e compromisso de realizar tudo com excelência e, acima de tudo, com a maior responsabilidade. É por isso que, embora eu esteja muito consternada, tomei a decisão de não realizar, de cancelar, essa turnê", completou.

A cantora também agradeceu o apoio dos fãs e disse acreditar que a comemoração aos 30 anos de carreira ainda deverá acontecer, em outra oportunidade.

Ao todo, a turnê deveria passar por 30 cidades diferentes, entre elas duas seriam no Ceará: Juazeiro do Norte, no dia 21 de setembro, e Fortaleza, no dia 25 de março de 2025.

Orientações sobre reembolso

A venda dos ingressos para os eventos já tinha sido iniciada. Em plataformas de comercialização de bilhetes, como Eventim, ainda é possível encontrar as entradas disponíveis.

Sobre os reembolsos dos valores pagos, a equipe da cantora orienta que todos os que adquiriram entradas para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento.

Veja íntegra do anúncio de cancelamento

"Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê “A Festa”. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas.

A principal motivação para a idealização da turnê “A Festa” foi o desejo da cantora de compartilhar a celebração dos seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público de todos os cantos do país, reforçando a conexão e o compromisso que construiu ao longo de três décadas com seus fãs. Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato.

Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve.

Todos aqueles que adquiriram ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos.

Agradecemos a compreensão."