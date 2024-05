Cearense Matuê e 6utto são processados por associar imagem de policiais com porcos em festival

O trapper cearense Matuê foi alvo de processo da Associação dos Profissionais de Segurança (APS) por conta de uma imagem divulgada em telão no Festival Plantão, realizado em abril deste ano, na capital cearense. Durante apresentação do rapper 6utto, uma ilustração de porcos fardados como policiais, em uma viatura similar as usadas no Ceará, foi apresentada ao público.

O show foi transmitido pelo YouTube e logo a ilustração repercutiu entre os profissionais de segurança.

Legenda: Imagem divulgada em show Foto: Reprodução/Instagram

Após o impacto entre os policiais, Carlos Bezerra, coordenador jurídico da APS, pontuou que a entidade deu entrada em processo contra o cantor Matuê e 6utto por danos morais e com um pedido de indenização no valor de R$150 mil. O evento é promovido desde o ano passado pela produtora do trapper — a 30PRAUM.

Segundo Bezerra, um encontro de conciliação irá acontecer entre as partes no dia 1º de junho.

6utto diz que imagem foi um protesto por sofrer violência policial

Ao Diário do Nordeste. o rapper 6utto relatou que a imagem usada no show foi um protesto por uma violência policial que ele sofreu em maio do ano passado.

No dia 11 de maio de 2023 (ano passado) eu sofri uma violência policial, abuso de autoridade, onde ATIRARAM na minha direção por várias vezes. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa que estivesse na rua no momento que aconteceu. Na época, eu me posicionei nas redes sociais, matérias na TV exibiram o vídeo e tudo mais, mas no mais a 'justiça' não foi feita. Talvez porque eu não era tão famoso ainda. Sendo o artista que sou hoje, entendendo o poder que o meu trabalho tem e usando a minha FAMA, eu resolvi fazer esse PROTESTO contra os polícias que me oprimiram. 6utto Rapper

Ainda segundo 6utto, ele ainda não conversou com Matuê sobre o assunto: "mas nossas empresas estão resolvendo tudo".

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor Matuê. Até a publicação desta matéria não responderam contato sobre o assunto.