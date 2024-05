'Casca de Bala': Thullio Milionário fala origem da expressão, aumento de cachê e mudança para SP

'Casca de Bala' alcançou a 8ª posição do TOP 50 Brasil do Spotify, 7ª posição no Daily Viral Songs Global, 3º no Daily Viral Songs Brasil, alcançou o 27º lugar no Hot 100 Billboard Brasil, chegou no 1º lugar das mais ouvidas do TikTok e entrou na 2ª posição do Daily Viral Songs Portugal