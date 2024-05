Anitta perde mais de 200 mil seguidores após clipe e fotos em terreiro de candomblé

Após publicar detalhes de seu novo videoclipe em homenagem a sua religião, o candomblé, a cantora Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram e desabafou sobre o assunto.

"Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais" publicou a cantora. "Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade", escreveu.

A cantora também publicou um vídeo nos stories revelando estar assustada com a intolerância religiosa. "Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano. Nos dias de hoje, ainda há um retrocesso tão grande nesse sentido de aceitar, entender, respeitar os caminhos das pessoas", disse.

"Eu sou fã de todas as religiões. Eu acho que todas têm a sua mensagem. No final, na minha cabeça, todas são uma coisa só: te levam para o mesmo caminho se você segue pelas razões corretas", falou.

Veja também Zoeira Grávida de quatro meses, Iza revela sexo de bebê; veja vídeo Zoeira Após separação de Belo, Gracyanne Barbosa se muda para apartamento de 18m² em SP; veja fotos

Lançamento

Segundo as redes sociais de Anitta, o videoclipe "Aceita" deve ser lançado na quarta-feira (15). Nas imagens publicadas pela cantora na segunda-feira (13), a artista aparece vivenciando diferentes momentos de fé e colaboração no centro de candomblé que frequenta.

Em um dos registros, a cantora pode ser vista sendo banhada por uma mãe de santo. Em outro, ela usa vestimentas da religião, enquanto cozinha com o irmão, Renan Machado. Uma das fotos ainda mostra a artista posando ao lado de um pai de santo.

Na legenda, além de divulgar a data de lançamento do clipe da música "Aceita", Anitta também escreveu a sinopse do próximo enredo da Unidos da Tijuca, que homenageia Logun Edé, orixá protetor da cantora.

"Eu sou Longun Edé. O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Sou o único capaz de reunir todos os mundos. Sou o equilíbrio entre os homens e as mulheres", escreveu ela.

"Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação das pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos", a artista finalizou.